Best Concept cars in 2020 Auto Expo : देश में 2020 ऑटो एक्सपो का आयोजन दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। इस मोटर शो में देश विदेश की कई बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। हालांकि Toyota, Honda, Ford India, Audi, Volvo, Jaguar Land Rover, Jeep जैसी कंपनियां हिस्सा नहीं ले रही हैं।

वहीं इस बार मोटर शो में जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही हैं, वो हैं कॉन्सेप्ट गाड़ियां। आइए आपको दिखाते हैं मोटर शो में पेश होने वाली 6 शानदार कॉन्सेप्ट गाड़ियां।

Tata Sierra EV: टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में इस बार अपनी आईकॉ​निक कार नेम टैग के साथ इलेक्ट्रिक Sierra को पेश किया है। Tata Sierra के कॉन्सेप्ट वर्जन में 90 के दशक में टाटा की मशहूर Sierra की झलक दिखाई देती है, जिसमें इसके पुराने कर्व डिजाइन को बरकरार रखने की कोशिश भी की गई है। बता दें,Tata Sierra का इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट New Forever ब्रैंड के तहत पेश किया गया है, जो H2X पर बेस्ड है। हालांकि इस कार की लांचिंग को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है।

Tata HBX : इस सूची में टाटा की एक ओर कार का कॉन्सेप्ट HBX भी शामिल है। जो देखने में एक हार्ड कोर ऑफ रोड एसयूवी की अपील देता है। HBX कॉन्सेप्ट में हैरियर के समान हैंडलैंप और बड़े व्हील आर्क मिलते हैं। इसके साथ ही इसमें कैबिन स्पेस भी काफी अच्छा दिया गया है। यह गाड़ी देखने में काफी आकर्षक है, जो भारत में लॉन्च होने के बाद कंपनी की सबसे छोटी एसयूवी हो सकती है।

Maruti Suzuki Futuro-e: देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने एसयूवी कॉन्सेप्ट Futuro-e को ऑटो एक्सपो के पहले दिन पेश किया है। जो रियर से एक कूपे एसयूवी लगती है। हालांकि इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं इस बात पर अभी संशय बना हुआ है।

Kia Sonet : दक्षिण कोरिया की वाहन निर्माता कंपनी किआ मोटर्स की सब 4 मीटर एसयूवी Sonet का कॉन्सेप्ट 2020 ऑटो एक्सपो में पेश किया गया है। फ्रंट से यह कॉन्सेप्ट कार काफी बोल्ड लग रही है, जिसमें हुंडई वेन्यू में मिलने वाले इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसके फाइनल प्रोडक्शन स्पेक में अपने सेगमेंट का बेहतरीन 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टम दिया जा सकता है।

Mahindra Funster: महिंद्रा के स्टॉल पर जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वह है महिंद्रा की कनवर्टिबल एसयूवी Funster का कॉन्सेप्ट। Funster के उपर की तरफ खुले डोर इसे काफी आकर्षक बना रहे हैं। बता दें, Funster को महिंद्रा के MESMA प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। जिसमें कंपनी ने 59.2kWh की बैटरी पैक का इस्तेमाल किया है। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में करीब 520km तक की रेंज देने में सक्षम है।

Skoda Vision IN: स्कोडा ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Vision IN के कॉन्सेप्ट से 2020 Auto Expo में पर्दा उठा दिया है। स्कोडा की तरफ से इस मोटर शो में पेश होने वाला यह सबसे अहम कॉन्सेप्ट है, जिसे 2021 के आस पास लॉन्च किया जा सकता है। Vision IN के कॉन्सेप्ट में यूरोप स्पेक Skoda Kamiq की झलक देखने को मिलती है। बता दें, प्रोडक्शन स्पेक Vision IN में कंपनी 1.5 लीटर क्षमता वाले TSI टर्बो पेट्रोल इंजन का प्रयोग कर सकती है।

