Bajaj Pulsar P150: क्या है कीमत, वेरिएंट, इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन, जानें यहां

Bajaj Auto ने 150cc सेगमेंट मेंBajaj Pulsar P150 को उतारा है जिसका मुकाबला TVS Apache RTR 160 और Yamaha FZ के साथ होगा।

Bajaj Pulsar P 150 को कंपनी ने दो वेरिएंट के साथ मार्केट में उतारा है जिसमें पहला सिंगल डिस्क और दूसरा ट्विन डिस्क वेरिएंट है। (फोटो- BAJAJ)

