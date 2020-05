Anand Mahindra Best Tweets: देश की प्रमुख उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं। आए दिन वो अपने पोस्ट में गुणी और चतुर लोगों की प्रशंसा करते रहते हैं। इस बार भी आनंद महिंद्रा ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर पर एक वीडियो को साझा किया है। इस वीडियो में एक व्यक्ति ने बड़े ही चतुराई से कम जगह में अपनी कार करता है।

आनंद महिंद्रा ने इस व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए पोस्ट में लिखा है कि, कुछ दिनों पहले पंजाब में भी एक ऐसे ही डिवाइस का वीडियो देखा था। लेकिन यह उससे भी एक चरण आगे है। मुझे ज्यामितीय तरीके से समाधान करना बेहद ही पसंद है। मैं दावा करता हूं कि इस डिवाइस को बनाने वाला व्यक्ति बेहतरीन आईडिया से हमारे फैक्ट्री ले आउट को और भी उपयोगी बना सकता है। हालांकि आनंद महिंद्रा ने यह बातें अंग्रेजी में कही हैं, यह उसका हिंदी अनुवाद है।

दरअसल, कुछ दिनों पहले भी एक ऐसे ही वीडियो में एक सरदार जी ने बड़े ही चालाकी से कम जगह में अपनी कार को पार्क किया था। उस वीडियो को भी साझा करते हुए आनंद महिंद्रा ने प्रशंसा की थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बेहद ही कम जगह में सीढ़ी के नीचे अपनी कार को एक मूविंग रैक की मदद से पार्क करता है।

Saw a video of a similar device in Punjab some time ago. But this is one step ahead. I love the ‘geometrical’ elegance of the solution! I bet the person who designed this would be able to give us some real out-of-the-box ideas for making our factory layouts more efficient! https://t.co/5B76wTMz6q

