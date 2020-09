देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा घरेलू बाजार में आगामी 2 अक्टूबर को अपनी मशहूर एसयूवी Mahindra Thar के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल को लांच करने जा रही है। इसके लांच से पहले इस एसयूवी को लेकर लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें Lamborghini जैसी लग्जरी कार का मालिक इस एसयूवी को सड़क पर देखकर उसे चेक करता है।

आनंद महिंद्रा ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मीडिया ड्राइव के लिए रोड टेस्ट पर निकली नई Mahindra Thar को Lamborghini कार मालिक द्वारा रोका जाता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लैम्बोर्गिनी कार का मालिक रोड पर रोकता है और इस एसयूवी के इंटीरियर को चेक करता है इस दौरान वो एसयूवी को चेक करने के बाद कहता है कि मैं इस गाड़ी को अपने फ्लीट में शामिल करूंगा।

इस वीडियो को ट्वीटर पर एक बाइक विद गर्ल हैंडल द्वारा पोस्ट किया गया है, जिसे आनंद महिंद्रा ने रिट्वीट किया है। आनंद महिंद्रा इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा है कि, “Mahindra Thar को केवल एक उत्सुक लैम्बोर्गिनी द्वारा ही रोका जा सकता है…।” बता दें कि, फिलहाल अभी इस एसयूवी को कंपनी ने प्रदर्शित मात्र किया है और देश भर में इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है।

The Thar can only be stopped by a curious Lambo…

Thanks for making my day @bikewithgirl Keep cruisin’… https://t.co/cUpWxT0VNb

— anand mahindra (@anandmahindra) September 15, 2020