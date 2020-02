भारत में जुगाड़ का का प्रयोग तकरीबन हर क्षेत्र में किया जाता है। जब भी आप किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो छोटी सी तरकीब भी आपको बड़ी समस्या से बाहर निकाल देती है। छोटी जगह में गाड़ी पार्क करना भी बेहतरीन तरकीबों में से एक है। ऐसा ही कुछ मामला सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला है। जहां पर एक सरदार जी बड़े ही चतुराई से छोटी जगह में अपनी कार को आसानी से पार्क करते नजर आ रहे हैं। इनकी इस चतुराई की तारीफ खुद आनंद महिंद्रा ने की है, जानें पूरा मामला –

दरअसल, देश की प्रमुख कंपनी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होनें एक ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए साझा किया है। इस ट्वीट के साथ एक वीडियो संलग्न है जिसमें एक सरकार दी बड़े ही आसानी से छोटी सी जगह में अपनी हैचबैक कार को पार्क करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस ट्वीट को रोहित अग्रवाल नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर किया था। इसे रिट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, ”ये बहुत चालाक है, जब आपके पास छोटा कमरा हो ऐसे में चतुराई से उपाय खोज लेना ही भारतीय हुनर है।” दरअसल, ये आनंद महिंद्रा द्वारा किए गए ट्वीट का हिंदी अनुवाद है, उन्होनें ये बातें अंग्रेजी भाषा में लिखी हैं। इस ट्वीट को आनंद महिंद्रा द्वारा रिट्वीट किए जाने के बाद ही ये वायरल हो गया। खबर लिखे जाने तक 9 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है।

Now that IS pretty clever. What to do when you have less room for manoeuvre… Finding clever ways to deal with constraints is an Indian talent! https://t.co/oUI6szXFyK

