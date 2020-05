देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते आगामी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के चलते कारोबार ठप्प पड़ा हुआ है। ऐसे में देश के प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने लॉकडाउन की बढ़ोत्तरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी बात कहने आनंद महिंद्रा ने आज ट्वीटर पर कहा कि, “लॉकडाउन बढ़ाना न केवल आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा, बल्कि इससे और भी स्वास्थ्य संकट पैदा होंगे।”

आनंद महिंद्रा ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर पर एक खबर को साझा करते हुए लिखा कि, “यह लेख लॉकडाउन के खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रभावों और गैर COVID-19 के रोगियों की उपेक्षा के भारी जोखिम पर प्रकाश डालता है। “उन्होनें एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि “नीति निर्माताओं के लिए भी सही चुनाव करना आसान नहीं हैं, लेकिन लॉकडाउन एक्सटेंशन से भी मदद नहीं मिलेगी।”

कोरोना वायरस के मौजूदा हालात की तरह ध्यान आकर्षित करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा कि, “कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, इस समय सारा ध्यान अस्पतालों में बेडों और ऑक्सीजन की आपूर्ति के विस्तार पर लगाना चाहिएं।” इतना ही नहीं, उन्होनें अपने इस ट्वीट में सेना से भी मदद लेने के लिए इशारा किया, उन्होनें लिखा है कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सेना के पास भारी विशेषज्ञता है।

Lockdown extensions aren’t just economically disastrous, as I had tweeted earlier, but also create another medical crisis. This article highlights the dangerous psychological effects of lockdowns & the huge risk of neglecting non-covid patients. (1/2) https://t.co/XAks2nxbdH

