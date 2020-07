देश के प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय रहते हैं और आए दिन नए नए इनोवेटिव आइडिया को ट्वीटर पर पोस्ट कर लोगों की तारीफ भी करते रहते हैं। इस बार आनंद महिंद्रा ने ट्वीटर पर एक अनोखे ऑटो रिक्शा का वीडियो पोस्ट करते हुए इस रिक्शा चालक के आइडिया की तारीफ की है।

दरअसल, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस ऑटो रिक्शा में वॉशबेसिन से लेकर, वाई-फाई, हैंड सैनिटाइजर और इनडोर प्लांट्स जैसी भी सुविधा दी गई है। इतना ही नहीं इस ऑटो में दो डस्टबीन भी दिए गए हैं, जिसमें गीले और सुखे कचड़े को फेंका जा सकता है। कुल मिलाकर एक घर में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सभी इस ऑटो रिक्शा में दिया गया है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना वायरस ने लोगों की आम जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रखा दिया है। लोग स्वच्छता और सफाई के प्रति खासे जागरूक हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखकर इस ऑटो चालक ने इस ऑटो में उन सभी जरूरी सुविधाओं को शामिल किया है। आनंद महिंद्रा ने इस ऑटो के वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है कि, ‘Covid-19 ने स्वच्छ भारत को बढ़ावा दिया है’।

One silver lining of Covid 19 is that it’s dramatically accelerating the creation of a Swachh Bharat…!! pic.twitter.com/mwwmpCr5da

