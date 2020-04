Anand Mahindra Best Tweets: देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा आए दिन सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट और प्रतिक्रियाओं के चलते सुर्खियों में रहते हैं। आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर लोगों के इनोवेटिव आइडिया की हमेशा से प्रशंसा करते हैं। अब आनंद महिंद्रा एक ऑटो रिक्शा चालक के अनोखे आइडिया से प्रभावित हो गए हैं। उन्होनें सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर पर इस ऑटो चालक के इस आइडिया को बाकयदा शेयर करते हुए इस वाहन मालिक को अपने रिसर्च एंड डेवलप्मेंट टीम में जगह देने की इच्छा जाहिर की है।

देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, इस भयावह बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को अचूक उपाय बताया जा रहा है। वहीं सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है कि लोग सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करें। इसी को ध्यान में रखकर एक ऑटो चालक ने अपने ऑटो रिक्शा को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया जिससे इसमें बैठने वाले यात्रियों के बीच पर्याप्त सोशल डिस्टैंसिंग मिलेगी।

इसी ऑटो रिक्शा की एक वीडियो को ट्वीटर पर साझा करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि, “हमारे लोगों द्वारा नए अविष्कारों और नई परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने की क्षमता मुझे विस्मित करना कभी भी बंद नहीं करती हैं।” उन्होनें महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ऑटो एंड फॉर्म सेक्टर के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश जेजुरिकर को बाकायदा इस पोस्ट में टैग करते हुए लिखा है कि, “हमें इस व्यक्ति को अपने रिसर्च एंड डेवलेप्मेंट सेंटर में बतौर सलाहकार शामिल करने की जरूरत है।” हालांकि आनंद महिंद्रा ने यह बातें अंग्रेजी में लिख हैं और यह उसका हिंदी अनुवाद है।

The capabilities of our people to rapidly innovate & adapt to new circumstances never ceases to amaze me. @rajesh664 we need to get him as an advisor to our R&D & product development teams! pic.twitter.com/ssFZUyvMr9

— anand mahindra (@anandmahindra) April 24, 2020