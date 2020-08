Mahindra Thar: देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी लोकप्रिय एसयूवी Mahindra Thar के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल को पेश किया है। इस एसयूवी से पर्दा उठते ही महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी इसके दीवाने हो गएं और सोशल मीडिया पर इस SUV को लेकर बेहद ही दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है। आनंद महिंद्रा ने कहा कि Mahindra Thar के लिए इंतजार करना बेहद मुश्किल है।

दरअसल, आनंद महिंद्रा सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर पर खासे सक्रिय रहते हैं। आज जब नई Mahindra Thar को दुनिया के सामने पेश किया गया तो आनंद महिंद्रा भी इस एसूयवी के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक नहीं सकें। आनंद महिंद्रा ने अपने एक ट्वीट में इस एसयूवी के एक वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि, “मुझे यह एसयूवी अभी चाहिएं, इसके लिए अक्टूबर तक का इंतजार करना काफी मुश्किल है।

उन्होनें मजाकिया लहजे में लिखा है कि “यदि इसके लिए मुझे वेटिंग लिस्ट में डाला गया तो मैं अपनी टीम से लड़ जाउंगा…उम्मीद है कि आप मुझे सुन रहे होंगे”। इस ट्वीट के थोड़ी देर के बाद आनंद महिंद्रा ने नई Mahindra Thar की कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होनें लिखा कि, “कृप्या मेरे गैराज में आओ”, (Come inside my garage, please…)।

I want this NOW. It’s hard enough to wait till October. I will have a serious battle with our team if they put me at the bottom of the waiting list for this beast… Hope you’re listening @vijaynakra pic.twitter.com/pBn03khkpu

— anand mahindra (@anandmahindra) August 15, 2020