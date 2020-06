वर्तमान में अमेरिका के हालात से सभी परिचित हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के विरोध अमेरिका के 100 से अधिक शहरों में प्रदर्शन, हिंसा और हंगामे हो चुके हैं। वर्तमान में साफ सुथरा देश कहे जानें वाले अमेरिका की सड़कों पर सिर्फ खून खराबा ही दिखाई दे रहा है। इस हिंसा के बीच अमेरिका के 18 साल के Antonio Gwynn Jr. को एक Mustang उपहार में दी गई है। आइए बताते हैं कि इस प्रर्दशन का Mustang उपहार में दिए जानें से क्या तालुक है।

दरअसल अमेरिका में इन दिनों प्रदर्शन और हिंसा का माहौल है, लोग लगातार अमेरिकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी बीच प्रदर्शनकारियों की भीड़ Antonio Gwynn Jr.के घर के पास जाकर उत्पात मचाने लगी और पूरी गली को कूड़े से भर दिया। प्रदर्शनकारियों के वापस जानें के बाद 18 साल के इस युवा ने अपनी पूरी गली को साफ करने का जिम्मा उठाया और उन्हें ऐसा करने में 10 घंटे का समय लगा। Antonio ने सुबह 2 बजे सफाई की शुरुआत की और दोपहर 12 बजे तक लगाातार लगा रहा। इतना ही नहीं जब वहां सफाई कर्मचारियों का ग्रुप इस काम क लिए पहुंचा तो उन्होंने देखा की 10वीं में पढ़ने वाला लड़का लगभग सभी काम का चुका था।

Antonio द्वारा किया गया यह काम वहां के रहने वाले एक व्यक्ति को इतना भा गया कि उन्होंने इस लड़के कसे उपहार के तौर पर 2004 Mustang सौंप दी। हालांकि इस व्यक्ति को Antonio की सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला था कि Antonio कार को खरीदने के लिए लोगों से सलाह ले रहा था। इतना ही नहीं Mustang को उपहार में देने वाले बिजनेसमैन ने इस कार के इंश्योरेंस की अवधि भी बढ़ा दी है। वहीं जिस कॉलेज से यह लड़का 10वीं की पढ़ाई कर रहा था वहां उसे फुल स्कॉलरशिप भी दी गइ है।

Teen who cleaned up after protest rewarded with car High school senior Antonio Gwynn Jr. was rewarded with a car and a college scholarship after cleaning up protest damage in Buffalo, New York. https://t.co/fK99zHM5gW #Video #USRC pic.twitter.com/9C8QyUaiPh

