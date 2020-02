2020 Maruti Brezza : देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट कार Brezza का BS6 पेट्रोल वर्जन लॉन्च किया है। जिसकी शुरुआती कीमत 7.34 लाख रुपये रखी गई है। बता दें, महज 20 दिन में इस कार को 10,000 बुकिंग हासिल हो चुकी हैं। कंपनी ने दावा किया कि ब्रेजा के पेट्रोल वैरिएंट के लिए प्री-बुकिंग 6 फरवरी को खोल दी गई थी, जिसके बाद से अब तक इस कार ने बुकिंग का एक चौकाने वाला आंकड़ा हासिल कर लिया है।

इंजन और माइलेज: 2020 Brezza पेट्रोल में नए BS6 कंम्पलाइंट 1.5-लीटर K15B, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया गया है, यह इंजन 105 PS की पावर और 138 Nm का टॉर्क जेनरेट करेने में सक्षम है। इस इंजन के साथ कंपनी ने 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया है। वहीं ब्रेजा के ऑटोमैटिक वर्जन में मारुति की SHVS माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। कंपनी का दावा है कि ब्रेजा का मैनुअल मॉडल 17.03 किमी प्रतिलीटर और ऑटोमैटिक वेरिएंट 18.76 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा।

वैरिएंट वाइज कीमत: ब्रेजा के LXi वैरिएंट की कीमत 7.34 लाख रुपये, VXi के लिए 8.35 लाख रुपये, VXi AT (Smart hybrid) के लिए कीमत 9.75 लाख रुपये, ZXi के लिए 9.10 लाख रुपये, ZXi AT (Smart Hybrid) के लिए 10.50 लाख रुपये, ZXi+ के लिए 9.75 लाख रुपये, ZXi+ (Dual-tone) के लिए 9.98 लाख रुपये, ZXi+ AT (Smart Hybrid) के लिए 11.15 लाख रुपये, ZXi+ AT (Smart Hybrid + Dual Tone) के लिए 11.40 लाख रुपये रखी गई है।

फीचर्स : नई ब्रेजा में अपडेटेड क्रोम फ्रंट ग्रिल,नए LED प्रोजेक्टर हैडलैम्प, ऑटोमैटिक एयरकॉन और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल सिस्टम, 16 इंच के एलॉय व्हील आदि फीचर्स को शामिल किया गया है।

