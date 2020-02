Hyundai Creta Old vs New: हुंडई ने भारत में अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी Creta का सेकेंड जेनरेशन मॉडल 2020 ऑटो एक्सपो में पेश कर दिया है। नई क्रेटा में कंपनी ने नया डिजाइन, नए इंजन विकल्प के साथ इसके फीचर्स में भी बदलाव किए हैं। बता दें, हुंडई नेक्सट जेनरेशन क्रेटा को भारत में मार्च 2020 के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल आपको बताते हैं नई क्रेटा वर्तमान मॉडल के मुकाबले कितनी अलग है, और आपको इस नेक्सट जेनरेशन मॉडल में कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे।

इंजन : बता दें, हुंडई ने क्रेटा में मिलने वाले इंजन विकल्पो को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस कार में किआ सेल्टॉस वाला 1.5 लीटर पेट्रोल व डीजल इंजन दिया जा सकता है। इसके साथ ही नई क्रेटा में 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का भी विकल्प दे सकती है। जो 6 स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ दिए जाएंगे।

एक्सटीरियर: नई क्रेटा वर्तमान मॉडल के मुकाबले साइज में काफी बड़ी होगी, हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी डायमेंशन डीटेल नहीं बताई है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आने वाली सेकेंड जेन क्रेटा चीन में सेल के लिए उपलब्ध है, जिसको देखते हुए भारतीय स्पेक का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिसमें दोबारा से डिजाइन किए गए स्प्लिट टेल लैम्प्स, लईडी डीटेलिंग के सामने डीआरएल का सेटअप, लाइसेंस प्लेट के ऊपर एक ब्रेक लाइट के साथ 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। बता दें, क्रेटा में पहली बार हेड और टेल लैंप के लिए एलईडी लाइटिंग दी गई है।

इंटीरियर: क्रेटा के इंटीरियर का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन एक्सपो के दौरान इसकी झलक जरूर देखी गई है। जिसमें नया फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और 10.25 इंच के टचस्क्रीन का सेट दिया गया है। बता दें, वर्तमान मॉडल में 7 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है। इसके साथ ही सेंटर कंसोल लेआउट को भी अपडेट किया गया है।

फीचर्स: वर्तमान क्रेटा में 6 से अधिक एयरबैग्स, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और रियर एसी वेंट के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं 2020 क्रेटा में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और पैनोरमिक सनरूफ को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसमें 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी शामिल है, जो ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से लैस होगा।

कीमत :नेक्सट जेनरेशन हुंडई क्रेटा को मार्च 2020 में लॉन्च किया जाएगा। जिसकी प्री-लॉन्च बुकिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। कीमत की बात करें तो नई क्रेटा की कीमत 10 लाख रुपये से 17 लाख रुपये तक होने की उम्मीद है।

