New 2019 Maruti Alto vs Old Alto: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने बीते दिनों अपनी लोकप्रिय कार अल्टो के नए फेसलिफ्ट मॉडल को लांच किया है। कंपनी ने इस कार में कई बड़े बदलाव किए हैं जो कि इसे पिछले मॉडल से काफी अलग बनाते हैं। नई 2019 Maruti Alto में हुए इन बदलावों के चलते इसकी कीमत भी बढ़ गई है। अब अल्टो की शुरुआती कीमत 2.93 लाख रुपये एक्सशोरूम हो गई। तो आइये जानने की की कोशिश करते हैं कि बढ़ी हुई कीमत और फीचर्स के बाद नई अल्टो पुराने मॉडल से कितनी अलग है —

1- एक्सटीरियर डिजाइन: नई Maruti Alto के एक्सटीरियर और डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट ग्रिल में किया गया है। अब इसमें कंपनी ने नए और बड़े हनी कॉम्ब फ्रंट ग्रिल को शामिल किया है। जो कि इसके फ्रंट लुक को और भी बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा इसमें नया फ्रंट बम्फर भी शामिल किया गया है। फ्रंट में फॉग लैंप के हाउसिंग को भी पहले से ज्यादा स्लीम और स्लीकर बनाया गया है। इसके अलावा इस कार के एक्सटीरियर में अन्य कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पुराने हेडलैंप का प्रयोग किया गया है।

2- इंटीरियर डिजाइन: अल्टो के इंटीरियर में कंपनी ने खासा बदलाव किया है। इसमें Alto K10 के लेआउट का प्रयोग किया गया है। सेंटर कंसोल में कंपनी ने नए इन्फोटेंमेंट सिस्टम का प्रयोग किया है। जिसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्च स्क्रीन डिस्प्ले नहीं दिया गया है जो कि इसके प्रतिद्वंदी Renault Kwid में मिलती है। इसके अलावा K10 का स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। डैशबोर्ड को ब्लैक और बीज कलर से सजाया गया है जो कि कार को थोड़ा प्रीमियम ट्च देता है।

3- इंजन: क्षमता के मामले में कंपनी ने नई अल्टो के इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इस कार में पहले की तरह 796cc की क्षमता का 3 सिलिंडर युक्त पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया गया है। जो कि 48 BHP की पावर और 69 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स को शामिल कियाग या है। लेकिन इसके इंजन में एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। नई अल्टो में जो इंजन प्रयेाग किया गया है वो BS-VI मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। नई अल्टो अब 22.05 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज प्रदान करती है।

4- सेफ्टी फीचर्स: नई Maruti Alto में कंपनी ने कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया है जो कि इसे पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा बेहतर और सुरक्षित बनाते हैं। इसमें कंपनी ने एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), हाई स्पीड अलर्ट, ड्राइवर और को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स को शामिल किया है।

5- कीमत: जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि, नई अल्टो में जो बदलाव किए गए हैं उनसे बेशक इस कार का प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ी होगी। यही कारण है कि कंपनी ने नई कार की कीमत में भी इजाफा किया है। अब नई Maruti Alto की शुरुआती एंट्री लेवल स्टैंडर्ड वैरिएंट की कीमत 2.93 लाख रुपये है वहीं टॉप VXI वैरिएंट की कीमत 3.17 लाख रुपये हो गई है। ये सभी कीमतें एक्सशोरूम दिल्ली के अनुसार हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App