हुंडई ग्रांड आई10 का मौजूदा मॉडल। (Photo- Official)

2019 Hyundai Grand i10 to be launch soon: दक्षिण कोरिया की प्रमुख कार निर्माता कंपनी हुंडई बहुत जल्द ही अपनी लोकप्रिय कार आई10 के नए संस्करण को बाजार में उतारने जा रही है। कंपनी 2019 Hyundai Grand i10 में नये फीचर्स और तकनीकी का प्रयोग करेगी। कंपनी इस कार को अगले कुछ महीनों में बाजार में पेश कर सकती है। फिलहाल इस कार की रोड़ पर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है।

देश के कुछ हिस्सो में नई 2019 Hyundai Grand i10 को रोड़ टेस्ट के दौरान स्पॉट किया गया है। इस कार में कंपनी ने नए ड्यूअल टोन एलॉय व्हील और रूफ रेल का प्रयोग किया है। इसके अलावा इस कार में कंपनी ने मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैंप और ओआरवीएम पर ही टर्न इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है। हालांकि ये फीचर्स टॉप एंड वैरिएंट में दिया गया है जबकि लोअर वैरिएंट में इंडिकेटर को साइड में दिया गया है।

कंपनी इस कार को उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है जिस पर मौजूदा मॉडल को तैयार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी ने इस कार के भीतर स्पेश को बढ़ाने की तैयारी की है। उम्मीद है कि नई आई10 में और भी ज्यादा केबिन स्पेश मिलेगा। इसके अलावा इस कार में पूर्व के तरह सभी फीचर्स को शामिल किया जाएगा जो कि मौजूदा मॉडल में उपलब्ध है।

हुंडई नई जेनरेशन वाली आई10 में कुछ प्रीमियम फीचर्स को भी शामिल कर सकती है। जैसे कि 7 इंच का ट्च स्क्रीन इन्फोटेंमेंट सिस्टम जिसे आप एप्पल कार प्ले और एंड्राएड आॅटो कनेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आॅटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, ड्यूअल एयरबैग, एबीएस ईबीडी, ​सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम आईसोफिक्स चाइल्ड सीट इत्यादि।

हालांकि कॉस्मेटिक बदलाव के अलावा इस कार के इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस कार में कंपनी मौजूदा 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल और डीजल इंजन प्रयोग कर रही है। जो कि क्रमश: 83 बीएचपी की पॉवर और 113 एनमए का टॉर्क एवं 75 बीएचपी की पॉवर और 190 एनएम का टॉर्क प्रदान करता है। इस कार में कंपनी 5 स्पीड गियरबॉक्स का प्रयोग कर रही है। जो कि पिछले मॉडल में 4 स्पीड गियरबॉक्स था।

