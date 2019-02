2019 Honda Civic To be Launch in India: जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम सिडान कार 2019 Honda Civic को आगामी 7 मार्च को लांच करेगी। एक बार फिर से होंडा सिविक ने भारतीय बाजार में वापसी की है। नई होंडा सिविक के लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। कुछ डीलरर्स इस कार की बुकिंग के लिए 1 लाख रुपये की बुकिंग राशि ले रहे हैं।

हालांकि ये वो सिविक नहीं है जिसे 2018 ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। लेकिन ये सिविक का फेसलिफ्ट वर्जन है और कंपनी ने इस कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किया है। कार के फ्रंट में विंग फिनिस्ड क्रोम दिया गया है। कार के बम्फर को पहले से और भी ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। इसके अलावा फॉग लैम्प हाउजिंग और पिछले बम्पर पर क्रोम का बखूबी प्रयोग किया गया है। एलॉय व्हील के डिजाइन में भी कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किया गया है।

कंपनी ने स्पोर्ट एलईडी हेडलैम्प, डे टाइम रनिंग लाइट को शामिल किया है। इसके अलावा फॉग लैम्प के चारो तरफ और ग्रील, डोर हैंडल आदि पर क्रोम का गॉर्निश किया गया है। नई सिविक में कंपनी ने 17 इंच का बेहतरीन एलॉय व्हील शामिल किया है। इसके अलावा इसमें नए डिजाइन का फ्रंट इंडीकेटर भी प्रयोग किया गया है। जानकारी के अनुसार नई होंडा सिविक का पेट्रोल वैरिएंट 16.5 किलोमीटर प्रतिलीटर और डीजल वैरिएंट 26.8 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज प्रदान करेगी।

पिछले मॉडल के मुकाबले इंटीरियर को और भी ज्यादा लग्जरी और आरामदेह बनाया गया है। केबिन को इवरी लैदर की अपहोल्सटरी दी गई है इसके अलावा ड्यूअल टोन डैशबोर्ड, डोर पैनल इत्यादि कार को और भी प्रीमियम बनाते हैं। स्टीयरिंग व्हील को भी लैदर से रैप किया गया है। स्टीयरिंग व्हील पर ही इन्फोटेंमेंट सिस्टम और क्रूज कंट्रोल जैसे बटन को शामिल किया गया है।

इसके अलावा इस कार में कंपनी ने 7.0 इंच ट्च स्क्रीन इन्फोटेंमेंट डिस्प्ले दिया है। जिसे आप एंड्राएड ऑटो और एप्पल कार प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं। ड्राइवर सीट को 8 अलग अलग तरीको से एडजेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा स्मॉर्ट की फंक्शन से कार के इंजन को स्टॉर्ट और बंद ​किया जा सकता है। इतना ही नहीं इस नई जेनरेशन सिविक में कंपनी ने पुश स्टॉर्ट बटन का भी बखूबी प्रयोग किया है।

भारतीय बाजार में नई 2019 Honda Civic को दो अलग अलग इंजन विकल्प के साथ पेश करेगी। जिसमें एक वैरिएंट में कंपनी ने 1.8 लीटर की क्षमता पेट्रोल इंजन प्रयोग किया है जो कि 141 बीएचपी की पॉवर प्रदान करता है। वहीं दूसरे वैरिएंट में कंपनी ने 1.6 लीटर की क्षमता का डीजल इंजन प्रयोग किया है जो कि 120 बीएचपी की पॉवर और 300 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। ये वही इंजन है जिसका इस्तेमाल कंपनी ने अपनी CR-V में किया है।

हालांकि लांच होने से पहले कार की कीमत के बारे में सटीक जवाब दे पाना मुश्किल है। लेकिन हमें उम्मीद है कि कंपनी इस कार को 18 से 22 लाख रुपये के बीच में पेश कर सकती है। नई होंडा सिविक भारतीय बाजार में स्कोडा आॅक्टेविया, टोयोटा कोरोला एल्टिस और हुंडई एलेंट्रा को टक्कर देगी।

