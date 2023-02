Yamaha R15 V4 Dark Knight: यामाहा आर15 वी4 डार्क नाइट एडिशन की माइलेज 55 kmpl, जानें इसे 25 हजार खरीदने का प्लान

Yamaha R15 V4 Dark Knight एडिशन की शुरुआती कीमत 1,81,900 रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है।

Yamaha R15 V4 Dark Knight में डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। (फोटो- YAMAHA)

Sports Bike Segment में तेज रफ्तार वाली स्टाइलिश बाइकों की लंबी रेंज मौजूद है जिसमें से एक है यामाहा आर15 वी4 (Yamaha R15 V4)जिसे स्पीड और स्टाइल दोनों वजहों से पसंद किया जाता है। कंपनी ने हाल ही में इस बाइक का अपडेट वर्जन मार्केट में उतारा है। यहां हम बात कर रहे हैं यामाहा आर15 वी 4 डार्क नाइट एडिशन (Yamaha R15 V4 Dark Knight) के बारे में जिसमें आप जानेंगे इस बाइक की कीमत, इंजन, माइलेज, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ इसे खरीदने का डाउन पेमेंट और ईएमआई प्लान। Yamaha R15 V4 Dark Knight एक्स शोरूम और ऑन रोड कीमत यामाहा आर15 वी4 डार्क नाइट एडिशन की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 1,81,900 रुपये है। यह कीमत ऑन रोड होने पर 2,08,201 रुपये हो जाती है। अगर आप कैश पेमेंट में इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2.8 लाख रुपये खर्च करने होंगे। अगर आप इतनी मोटी रकम एक साथ खर्च करना नहीं चाहते हैं तो यहां जान लीजिए उस प्लान की कंप्लीट डिटेल जिसमें आपको ये बाइक बहुत आसान डाउन पेमेंट और मंथली ईएमआई प्लान के साथ मिल सकती है। Yamaha R15 V4 Dark Knight फाइनेंस प्लान अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 25 हजार रुपये होने जरूरी हैं क्योंकि ऑनलाइन फाइनेंस प्लान की डिटेल बताने वाले डाउन पेमेंट और ईएमआई कैलकुलेटर के मुताबिक, बैंक इस बाइक के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 1,83,201 रुपये का लोन जारी कर सकता है। यामाहा आर15 वी4 डार्क एडिशन पर लोन जारी होने के बाद आपको बैंक द्वारा निर्धारित 3 साल की अवधि में हर महीने 5,573 रुपये की मंथली ईएमआई जमा करनी होगी। फाइनेंस प्लान में डाउन पेमेंट और ईएमआई की डिटेल पढ़ने के बाद आप जान लीजिए Yamaha R15 V4 Dark Knight के इंजन, माइलेज और ब्रेकिंग सिस्टम की कंप्लीट डिटेल। Also Read एडवांस फीचर्स और अपडेट इंजन के साथ यामाहा ने लॉन्च की बाइक्स की नई रेंज, पढ़ें कंप्लीट डिटेल Yamaha R15 V4 Dark Knight इंजन और ट्रांसमिशन यामाहा ने इस बाइक में 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया है जिसके साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स को दिया गया है। यह इंजन 18.4 पीएस की पावर और 14.2 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। Also Read Yamaha FZS FI V3 Vs Suzuki Gixxer: स्टाइल, स्पीड, माइलेज और कीमत में कौन है ज्यादा बेहतर, जानें यहां Yamaha R15 V4 Dark Knight माइलेज कितनी है यामाहा आर15 वी4 डार्क नाइट एडिशन की माइलेज को लेकर कंपनी दावा करती है कि ये बाइक एक लीटर पेट्रोल पर 55.20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और इस माइलेज को ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। Yamaha R15 V4 Dark Knight ब्रेकिंग सिस्टम यामाहा ने इस स्पोर्ट्स बाइक के फ्रंट और रियर दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक दिया गया है जिसके साथ डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को जोड़ा गया है।

