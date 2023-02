Yamaha MT15 V2 Finance Plan: 20 हजार देकर ले जा सकते हैं यामाहा एमटी 15 वी2 अपडेट वर्जन, इतनी बनेगी मंथली EMI

Yamaha MT15 V2 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर भी मिलता है जो इस बाइक को बनाता है हाइटेक और सेफ स्ट्रीटफाइटर बाइक।

Yamaha MT15 V2 की ARAI द्वारा प्रमाणित माइलेज 56.87 किलोमीटर प्रति लीटर है। (फोटो- YAMAHA)

Yamaha ने हाल ही में अपनी मौजूदा बाइकों की अपडेटेड रेंज को मार्केट में उतारा है जिसमें कंपनी ने नए फीचर्स के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल को भी जोड़ा है। यामाहा कि इस अपडेट की हुई रेंज में हम बात कर रहे हैं यामाहा एमटी 15 वी2 (Yamaha MT-15 V2) के बारे में जो एग्रेसिव डिजाइन वाली बाइक है। यहां आप जानेंगे Yamaha MT-15 V2 के इंजन, माइलेज, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल के साथ इस बाइक को बहुत आसान तरीके से खरीदने का कंप्लीट फाइनेंस प्लान। Yamaha MT15 V2 एक्स शोरूम और ऑन रोड कीमत यामाहा एमटी 15 वी2 की शुरुआती कीमत 1,68,400 रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है। अगर आपके पास इस बाइक को खरीदने के लिए इतना बड़ा बजट नहीं है तो यहां जान लीजिए इसे खरीदने का आसान फाइनेंस प्लान। Yamaha MT 15 V2 फाइनेंस प्लान फाइनेंस प्लान के साथ इस बाइक को खरीदने के लिए आपके पास 20 हजार रुपये का बजट होना चाहिए। ऑनलाइन फाइनेंस प्लान की डिटेल बताने वाले ऑनलाइन डाउन पेमेंट और ईएमआई कैलकुलेटर के मुताबिक, बैंक इस बाइक के लिए 1,48,400 रुपये का लोन जारी कर सकता है। इस लोन पर बैंक 9.7 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लेगा। Also Read Yamaha FZ 25 Vs Bajaj Dominar 250: कीमत, इंजन और माइलेज में कौन किस पर भारी, यहां मिलेगी सारी जानकारी Yamaha MT 15 V2 डाउन पेमेंट और ईएमआई प्लान यामाहा एमटी 15 वी2 पर लोन जारी होने के बाद आपको इस बाइक के लिए 20 हजार रुपये की डाउन पेमेंट जमा करनी होगी और उसके बाद हर महीने 4,768 रुपये की मंथली ईएमआई अगले 36 महीने तक जमा करनी होगी। यामाहा एमटी 15 वी2 के आसान फाइनेंस प्लान की डिटेल जानने के बाद आप जान लीजिए इस बाइक के इंजन, माइलेज और ब्रेकिंग सिस्टम की हर छोटी बड़ी डिटेल। Yamaha MT 15 V2 इंजन और ट्रांसमिशन यामाहा ने इस बाइक में 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर वाला इंजन लगाया है। यह इंजन 18.4 पीएस की पावर और 14.1 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स को दिया गया है। Also Read एडवांस फीचर्स और अपडेट इंजन के साथ यामाहा ने लॉन्च की बाइक्स की नई रेंज, पढ़ें कंप्लीट डिटेल Yamaha MT 15 V2 माइलेज यामाहा माइलेज को लेकर दावा करती है कि ये एमटी 15 वी2 56.87 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और इस माइलेज को ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। Yamaha MT 15 V2 ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो कंपनी ने इस स्ट्रीट फाइटर बाइक के फ्रंट और रियर दोनों व्हील मे डिस्क ब्रेक लगाया है जिसके साथ सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और ट्रैक्शन कंट्रोल को दिया है। Car Bike Yamaha MT15 V2 Finance Plan with Low Down Payment Yamaha MT15 V2 Finance Plan: 20 हजार देकर ले जा सकते हैं यामाहा एमटी 15 वी2 अपडेट वर्जन, इतनी बनेगी मंथली EMI

