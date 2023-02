Upcoming SUVs 2023: Mahindra से लेकर Maruti तक, जल्द लॉन्च करेंगी ये 4 एसयूवी

Upcoming SUVs में Mahindra Thar 5 door से लेकर Maruti Suzuki Jimny 5-door तक शामिल हैं।

Upcoming SUVs 2023 में से दो एसयूवी को ऑटो एक्सपो में अनवील किया गया था। (फोटो- HONDA)

पढें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram