Top 7 Electric Bicycle India: सिंगल चार्ज में 105 km तक की रेंज देती हैं ये टॉप 7 इलेक्ट्रिक साइकिल, जानें कीमत सहित कंप्लीट डिटेल

Long Range Electric Bicycle खरीदना चाहते हैं तो यहां जान लीजिए इन 7 विकल्पों की कंप्लीट डिटेल जो बन सकते हैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन।

Cheapest Electric Bicycle जो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के लिए बन सकती हैं सस्ता विकल्प।

Electric Bicycle Buying Guide: साइकिल वो व्हीकल है जो कम खर्च में पर्यावरण और हेल्थ के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होती है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तेजी से बढ़ती डिमांड को देखते हुए साइकिल निर्माता कंपनियां भी इस सेगमेंट में कूद बड़ी हैं और अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल बाजार में उतार दी हैं। Top 10 Electric Bicycle Full Details साइकिल से चलना अगर आपको भी पसंद है या खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए Top 7 Electric Bicycle की डिटेल जो सिंगल चार्ज में 105 किलोमीटर तक की रेंज देती हैं। इन साइकिल को आप नॉर्मल साइकिल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Moto Volt Kivo 24 इलेक्ट्रिक साइकिल की बाजार में मौजूद रेंज में ये सस्ता विकल्प है जिसकी कीमत 29,774 रुपये से शुरू होकर 42,159 रुपये तक जाती है। इस बाइक के 15 वेरिएंट कंपनी मार्केट में उतार चुकी है। मोटोवोल्ट किवो 24 इलेक्ट्रिक साइकिल में 576 Wh का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है जिसके साथ बीएलडीसी हब इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है। इस बैटरी को एक बार फुल चार्ज करने के बाद 70 किलोमीटर की रेंज मिलती है जिसके साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड भी मिलती है। Moto Volte Hum मोटोवोल्ट हम इलेक्ट्रिक साइकिल दूसरा सस्ता विकल्प है जिसकी कीमत 31,049 रुपये से शुरू होकर 43,434 रुपये तक जाती है। इस बाइक के 15 वेरिएंट मार्केट में मौजूद हैं। इस इलेक्ट्रिक साइकिल में कंपनी ने 0.476 kWh क्षमता वाला बैटरी पैक दिया है जिसके साथ बीएलडीसी मोटर को जोड़ा गया है। इस बैटरी को एक बार फुल चार्ज करने पर ये साइकिल 105 किलोमीटर तक की रेंज देती है। इस रेंज के साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। Polarity Smart Executive पोलार्टी स्मार्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिक साइकिल की शुरुआती कीमत 38,000 रुपये है जो टॉप वेरिएंट में जाने पर 1.05 लाख रुपये तक जाती है। इस साइकिल के तीन वेरिएंट कंपनी मार्केट में उतार चुकी है। इस साइकिल में कंपनी ने 80V, 5A क्षमता वाला बैटरी पैक लगाया है जिसके साथ 2500W पावर वाली बीएलडीसी इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये इलेक्ट्रिक साइकिल 80 किलोमीटर की रेंज देती है। Polarity Smart Sport पोलार्टी स्मार्ट स्पोर्ट इलेक्ट्रिक साइकिल की कीमत 40 हजार रुपये से 1.10 लाख रुपये तक जाती है और इसके तीन वेरिएंट मार्केट में उपलब्ध हैं। इस इलेक्ट्रिक साइकिल में कंपनी ने 80V, 5A क्षमता वाला लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है जिसके साथ 3000 W पावर वाली बीएलडीसी इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। ये बैटरी पैक 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है जिससे 80 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इस रेंज के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। Hero Lectro WINN-X हीरो लेक्ट्रो विन एक्स इलेक्ट्रिक साइकिल की शुरुआती कीमत 44,419 रुपये है और इसका सिर्फ एक स्टैंडर्ड वेरिएंट ही कंपनी ने मार्केट में उतारा है। इस इलेक्ट्रिक साइकिल में 36V, 14.5 Ah का बैटरी पैक लगाया है जिसके साथ 250W पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है। यह बैटरी पैक 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। एक बार के फुल चार्ज में ये इलेक्ट्रिक साइकिल 70 से 75 किलोमीटर की रेंज देती है जिसके साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। Also Read 99,999 रुपये कीमत के साथ लॉन्च हुई ये इलेक्ट्रिक बाइक, सिंगल चार्ज में देगी 135 km की रेंज Nexzu Roadlark इलेक्ट्रिक साइकिल सॉलिड फ्रेम वाली एक ऑफरोडिंग इलेक्ट्रिक साइकिल है जो उबड़ खाबड़ और ऊंचाई वाले रास्तों पर आसानी से चल सकती है। इस इलेक्ट्रिक साइकिल की कीमत 45,999 रुपये से शुरू होकर 47,999 रुपये तक है। इस इलेक्ट्रिक साइकिल में 36 V, 5.2Ah क्षमता वाली बैटरी लगाई गई है जिसके साथ 250W पावर वाली बीएलडीसी इलेक्ट्रिक मोटर को दिया गया है। एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये साइकिले 80 से 85 किलोमीटर की रेंज मिलती है जिसके साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। कंपनी इस इलेक्ट्रिक बैटरी पर कंपनी 6 महीने की वारंटी देती है। Also Read जाते हैं स्कूल, कॉलेज या कोचिंग, तो ये इलेक्ट्रिक साइकिल कम मोपेड बन सकती है बेस्ट ऑप्शन, कीमत मात्र 25 हजार Nexzu Bazinga नेक्सजू बजिंगा इलेक्ट्रिक साइकिल साइकिल की कीमत 46,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ मौजूद है जिसकी टॉप वेरिएंट की कीमत 48,999 रुपये है। इस इलेक्ट्रिक साइकिल के दो वेरिएंट कंपनी ने मार्केट में उतारे हैं। इस इलेक्ट्रिक साइकिल में कंपनी ने 5.2 Ah का बैटरी पैक लगाया है जिसके साथ 250 W पावर वाली बीएलडीसी इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है। एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये इलेक्ट्रिक साइकिल 85 किलोमीटर की रेंज देती है जिसके साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। कंपनी इस बैटरी पैक पर 1 साल 6 महीने की वारंटी देती है।

पढें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram