Ola Electric 18 हजार से ज्यादा स्कूटर बेचकर बनी जनवरी की बादशाह, जानें टॉप 6 कंपनियों की सेल्स रिपोर्ट

best selling electric scooter brands में Ola Electric के बाद Ather Energy, Okinawa Autotech और TVS Motor का भी नाम शामिल है।

Ola Electric मार्च से Ola S1 Air की डिलीवरी शुरू करेगी जिसके बाद कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर की संख्या 3 हो जाएगी। (फोटो- OLA ELECTRIC)

पढें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram