Top 5 Best selling SUVs January 2023: Creta को पछाड़ Nexon बनी जनवरी की बादशाह, जानें टॉप 5 बेस्ट सेलिंग एसयूवी की डिटेल

Best selling SUVs January 2023 में टाटा नेक्सन बेस्ट सेलिंग बनी है लेकिन हुंडई क्रेटा ने सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ हासिल की है।

Top 5 Best selling SUVs January 2023 में हुंडई मोटर की दो एसयूवी शामिल हैं। (फोटो- TATA MOTORS)

पढें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram