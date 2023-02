Top 5 Best Selling Hatchbacks January 2023: बड़े नामों को पीछे छोड़ Maruti Alto बनी जनवरी की बेस्ट सेलिंग हैचबैक

Top 5 Best Selling Hatchbacks जो जनवरी में बनी हैं ग्राहकों की पसंद, यहां जानें सेल्स रिपोर्ट के साथ कीमत और माइलेज की रिपोर्ट।

Top 5 Best Selling Hatchbacks January में चार कार मारुति सुजुकी की हैं। (फोटो- MARUTI SUZUKI)

Best Selling Hatchbacks January 2023: कार कंपनियों द्वारा जनवरी में बेची गई कारों की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसमें मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की सबसे सस्ती हैचबैक मारुति ऑल्टो (Maruti Alto) बड़े बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए जनवरी की बेस्ट सेलिंग हैचबैक बनी है। इस लिस्ट में टॉप 5 में से चार कारों पर मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की कारों ने कब्जा किया है और टाटा मोटर्स की टाटा टियागो टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। अगर आप नई हैचबैक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए Top 5 Best Selling Hatchbacks January 2023 की सेल्स रिपोर्ट और उनकी कीमत की डिटेल। Maruti Suzuki Alto मारुति सुजुकी ऑल्टो जनवरी 2023 में सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक बनी है। कंपनी ने इस अवधि में ऑल्टो ने की 21,411 यूनिट को बेचा है। साल 2022 जनवरी में कंपनी इस कार की 12,342 यूनिट को ही बेच सकी थी। इस एक साल के दौरान मारुति ऑल्टो ने बिक्री में 73 प्रतिशत की भारी भरकम बढ़ोतरी हासिल की है। मारुति ऑल्टो की शुरुआती कीमत 3.54 लाख रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है और ये कीमत टॉप वेरिएंट में जाने पर 5.13 लाख रुपये हो जाती है। मारुति ऑल्टो की ARAI माइलेज 22.05 किलोमीटर प्रति लीटर है। Maruti Suzuki Wagon R मारुति सुजुकी वैगनआर अपने सेगमेंट की पॉपुलर कारों में से एक है जो जनवरी में देश की दूसरी बेस्ट सेलिंग हैचबैक बनी है। मारुति सुजुकी ने जनवरी में इस टॉल बॉय वैगनआर की 20,466 यूनिट को बेचा है। इस हैचबैक ने एक साल के अंदर बिक्री में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल की है। कंपनी ने 2022 में वैगनआर की 20,334 यूनिट को बेचा था। मारुति वैगनआर की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 5.53 लाख रुपये है और टॉप मॉडल में ये कीमत 7.41 लाख रुपये हो जाती है। वैगनआर की माइलेज 23.56 किलोमीटर प्रति लीटर है। Maruti Suzuki Swift मारुति सुजुकी स्विफ्ट स्पोर्टी डिजाइन वाली प्रीमियम हैचबैक है जो जनवरी महीने में देश की तीसरी बेस्ट सेलिंग हैचबैक बनी है। जनवरी में मारुति स्विफ्ट की 16,440 यूनिट की बिक्री हुई है जबकि और जनवरी 2022 में इस हैचबैक की 19,108 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस हैचबैक की बिक्री में एक साल के अंदर 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मारुति स्विफ्ट की कीमत 6 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल में जाने पर 8.98 लाख रुपये हो जाती है। स्विफ्ट की माइलेज 23.7 किलोमीटर प्रति लीटर है। Maruti Suzuki Baleno मारुति सुजुकी बलेनो अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग कार है जो जनवरी में देश की चौथी बेस्ट सेलिंग बनी है। बलेनो का मुकाबला टाटा अल्ट्रोज़ और हुंडई आई20 के साथ होता है। मारुति सुजुकी ने जनवरी में बलेनो की 16,357 यूनिट को बेचा है जबकि 2022 जनवरी में इस कार की 6,791 यूनिट ही बिकी थीं। मारुति बलेनो ने एक साल के अंदर बिक्री में 141 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। मारुति बलेनो की शुरुआती कीमत 6.49 लाख (एक्स शोरूम, दिल्ली) है और ये कीमत टॉप मॉडल में 9.83 लाख रुपये हो जाती है। मारुति बलेनो की माइलेज 22.35 किलोमीटर प्रति लीटर है। Tata Tiago टाटा टियागो, टाटा मोटर्स की इकलौती कार है जो जनवरी 2023 में टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कारों में पांचवे स्थान पर रही है। टाटा मोटर्स ने जनवरी 2023 में टियागो की 9,032 इकाइयां बेची हैं जबकि 2022 में इस कार की 5,195 यूनिट ही बिकी थी। इस कार ने 74 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। टाटा टियागो की शुरुआती कीमत 5.54 लाख रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है और टॉप मॉडल में ये कीमत 8.05 लाख रुपये हो जाती है। टाटा टियागो की माइलेज 20.9 किलोमीटर प्रति लीटर है।

