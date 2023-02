Realme 9 5G स्मार्टफोन के दाम में मिल रही है लंबी माइलेज वाली Bajaj Platina, पढ़ें क्या है ऑफर

Bajaj Platina को अगर आप शोरूम से खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 68 से 72 हजार रुपये तक खर्च करने होंगे।

Bajaj Platina के ब्रेकिंग सिस्टम में कंपनी ने दोनों व्हील में ड्रम ब्रेक लगाया है। (प्रतिकात्मक फोटो- BAJAJ AUTO)

Bajaj Auto टू व्हीलर सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में से एक है जिसके पास ज्यादा माइलेज का दावा करने वाली बाइकों की एक बड़ी रेंज मौजूद है। इस रेंज में से एक बाइक है बजाज प्लेटिना Bajaj Platina) जो कम कीमत, ज्यादा माइलेज और हल्के वजन के चलते मार्केट में काफी लंबे समय से पकड़ बनाए हुए है। बजाज प्लेटिना (Bajaj Platina) की शुरुआती कीमत 68 हजार रुपये से शुरू होकर 72 हजार रुपये तक जाती है। अगर आप भी इस माइलेज बाइक को पसंद करते हैं लेकिन खरीदने के लिए बजट नहीं है तो यहां जान लीजिए इस बाइक के सेकंड हैंड मॉडल पर मिलने वाले ऑफर्स की डिटेल। सेकंड हैंड बजाज प्लेटिना पर मिलने वाले इन ऑफर्स को अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट से लिया गया है जो यूज्ड गाड़ियों की खरीद, बिक्री और लिस्टिंग का काम करती हैं। जिसमें आप पढ़ेंगे आज के सबसे सस्ते ऑफर्स की कंप्लीट डिटेल। Second Hand Bajaj Platina सेकंड हैंड बजाज प्लेटिना पर आज की पहली सस्ती डील OLX वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। यहां दिल्ली नंबर वाली प्लेटिना का 2012 मॉडल लिस्ट किया गया है। इस बाइक के लिए सेलर ने 15 हजार रुपये कीमत तय की है मगर इस बाइक के साथ कोई ऑफर या प्लान नहीं मिलेगा। Used Bajaj Platina यूज्ड बजाज प्लेटिना पर दूसरा सस्ता ऑफर आपको BIKES4SALE वेबसाइट पर मिल रहा है। यहां प्लेटिना का 2014 मॉडल लिस्ट किया गया है जिसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है। इस बाइक के लिए 22 हजार रुपये कीमत रखी गई है और इस बाइक को खरीदने पर फाइनेंस प्लान मिल जाएगा। Bajaj Platina Second Hand बजाज प्लेटिना सेकंड हैंड मॉडल पर आज की आखिरी सस्ती डील QUIKR वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इस बाइक का मॉडल 2015 मॉडल है जिसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है। बाइक की कीमत 25 हजार रुपये रखी गई है मगर इस बाइक के साथ सेलर की तरफ से कोई ऑफर या फाइनेंस प्लान नहीं मिलेगा। आवश्यक सूचना: बजाज प्लेटिना के सेकंड हैंड मॉडल पर मिलने वाले इन ऑफर्स के जरिए किसी भी बाइक को ऑनलाइन खरीदने से पहले उसकी असली कंडीशन जरूर देख लें वरना डील होने के बाद बाइक में खराबी निकलने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

