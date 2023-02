River Indie e-scooter: लॉन्च हुआ देश का पहला SUV इलेक्ट्रिक स्कूटर, 200 किलो वजन लेकर भी आराम से दौड़ेगा

Indie e-scooter में कंपनी ने तीन राइडिंग मोड दिए हैं जिसमें पहला ईको, दूसरा राइड और तीसरा रश मोड है।

Indie e-scooter की डिलीवरी अगस्त 2023 में शुरू होने की उम्मीद है।

Electric two wheeler segment में एक और नए स्कूटर की एंट्री होने वाली है जिसे बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्ट-अप रिवर (River) ने पेश किया है और इसे इंडी ई-स्कूटर (Indie e-scooter) नाम दिया गया है। इस स्कूटर को लेकर रिवर का दावा है कि ये देश का पहला एसयूवी स्कूटर है। स्टार्ट-अप रिवर (River) ने इस इंडी ई-स्कूटर (Indie e-scooter) को 1,25,000 रुपये की शुरुआती कीमत FAME ।। सब्सिडी के बाद (एक्स शोरूम, बेंगलुरू ) के साथ पेश किया है। स्टार्टअप का दावा है कि इस इंडी ई-स्कूटर (Indie e-scooter) में कुल 55-लीटर का स्पेस मिलता है जिसमें 43 लीटर बूट स्पेस और 12 लीटर ग्लव बॉक्स का स्पेस शामिल है। इसके अलावा स्कूटर में कई और खास बात देखने को मिलेगी जो इस सेगमेंट के दूसरे स्कूटर में नहीं मिलती हैं। इंडी ई-स्कूटर (Indie e-scooter) में कंपनी ने 4 kWh क्षमता वाला बैटरी पैक दिया है जिसके साथ 6.7 kW पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है। बैटरी की चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है इस स्कूटर की बैटरी को 5 घंटे में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। इस स्कूटर की रेंज को लेकर कंपनी दावा कर रही है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद इस स्कूटर से 120 किलोमीटर की राइडिंग रेंज ( इको मोड पर) मिलती है जिसके साथ 90 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। इंडी ई-स्कूटर (Indie e-scooter) में कंपनी ने तीन राइडिंग मोड दिए हैं जिसमें पहला ईको, दूसरा राइड और तीसरा रश मोड है। इंडी ई-स्कूटर (Indie e-scooter) में 14-इंच के व्हील दिए गए हैं और कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर ई स्कूटर सेगमेंट में पहला है, जो विभिन्न प्रकार की सड़क स्थितियों पर हाई राइडिंग पोजीशन, बेहतर राइडिंग और गतिशीलता की अनुमति देता है। इसमें एक लॉक और लोड पैनियर-स्टे है जो ग्राहकों के लिए विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुकूलन विकल्पों की एक कस्टमाइजेशन प्रदान करता है। डिजाइन की बात करें तो इसमें सिग्नेचर ट्विन बीम हेडलैंप और ई-स्कूटर को एक अलग लुक देने के लिए एक यूनिक टेल लैंप डिजाइन है। मोटरसाइकिल से प्रेरित क्लिप-ऑन हैंडलबार बेहतर हैंडलिंग और स्थिरता प्रदान करता है, जो गिरने की स्थिति में ई-स्कूटर पैनल की भी सुरक्षा करता है। विभिन्न प्रकार के राइडर्स को सपोर्ट करने के लिए राइडिंग पोजीशन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस स्कूटर को डिजाइन किया गया है। कंपनी दावा करती है कि यह अपने सेगमेंट में सबसे लंबी और चौड़ी सीट वाला स्कूटर है जो राइडर को ज्यादा आराम प्रदान करता है। इंडी में फ्रंट फूड पेग भी है, जो भारत में स्कूटर सेगमेंट में पहली बार है। एक ट्विन रियर हाइड्रोलिक सस्पेंशन और टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन इस स्कूटर के आराम को बढ़ाते हैं। इस स्कूटर की डिलीवरी अगस्त 2023 में शुरू होने की उम्मीद है।

