बस 51 हजार देकर घर ले जा सकते हैं रेनो क्विड का बेस मॉडल, इतनी भरनी होगी मंथली EMI

Renault Kwid Base Model को अगर आप कैश पेमेंट मोड में खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 5.12 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी।

Renault Kwid Base Model की माइलेज 22.25 किलोमीटर प्रति लीटर है। (फोटो- RENAULT)

Hatchback Car Segment में कम बजट वाली कारों की एक लंबी रेंज मौजूद है जिसमें मारुति, टाटा, हुंडई और रेनो जैसी कंपनियों की कार मौजूद है। कम बजट वाली हैचबैक कारों की मौजूदा रेंज में हम बात कर रहे हैं रेनो क्विड (Renault KWID) के बारे में जो अपने डिजाइन, कीमत और माइलेज के चलते पसंद की जाती है। Renault KWID को अगर आप पसंद करते हैं या नई हैचबैक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां विकल्प के तौर पर जान लीजिए इस कार की कीमत, इंजन, फीचर्स और माइलेज के साथ इसे खरीदने का आसान फाइनेंस प्लान। रेनो क्विड कीमत क्या है यहां हम बात कर रहे हैं रेनो क्विड के बेस मॉडल की जिसकी शुरुआती कीमत 4,69,500 रुपये है और ये कीमत ऑन रोड होने पर 5,12,632 रुपये हो जाती है। इस कीमत के मुताबिक, अगर आप इसे कैश पेमेंट के जरिए खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 5.12 लाख रुपये खर्च करने होंगे। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है या इतनी रकम एक साथ खर्च करना नहीं चाहते हैं तो यहां बताए गए फाइनेंस प्लान के जरिए ये कार आपको 51 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर भी मिल जाएगी। रेनो क्विड फाइनेंस प्लान रेनो क्विड को खरीदने के लिए अगर आपके पास 51 हजार रुपये का बजट है तो फाइनेंस प्लान की डिटेल बताने वाले ऑनलाइन कैलकुलेटर के मुताबिक, बैंक इस कार के लिए 4,61,632 रुपये का लोन जारी कर सकता है जिसपर 9.8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जाएगा। Also Read नितिन गडकरी ने शेयर किया Delhi Mumbai expressway का वीडियो, आनंद महिंद्रा बोले ये जादू हो सकता है रेनो क्विड डाउन पेमेंट और मंथली ईएमआई प्लान क्विड पर लोन जारी होने के बाद आपको इस कार की डाउन पेमेंट के लिए 51 हजार रुपये जमा करने होंगे। डाउन पेमेंट जमा करने के बाद लोन प्रोसेस पूरी हो जाएगी और उसके बाद बैंक द्वारा निर्धारित 5 साल की अवधि के दौरान हर महीने 9,763 रुपये की मंथली ईएमआई जमा करनी होगी। फाइनेंस प्लान की कंप्लीट डिटेल जानने के बाद आप इस रेनो क्विड (Renault Kwid)के इंजन, माइलेज और फीचर्स की डिटेल भी जान लीजिए रेनो क्विड इंजन और ट्रांसमिशन रेनो क्विड बेस मॉडल में कंपनी ने 1.0 लीटर क्षमता वाला 999 सीसी का इंजन दिया है। यह इंजन 53.26 बीएचपी की पावर और 72 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। Also Read Maruti Suzuki Tour S के पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट की कीमत से लेकर माइलेज तक, यहां जाने हर छोटी बड़ी डिटेल रेनो क्विड माइलेज कितनी है रेनो कंपनी माइलेज को लेकर दावा करती है कि ये क्विड 22.25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और इस माइलेज को ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। रेनो क्विड में फीचर्स क्या मिलते हैं रेनो क्विड में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट सीट पर डुअल एयरबैग्स जैसे फीचर्स को दिया गया है।

