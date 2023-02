Pathaan Actor John Abraham ने खरीदी Suzuki Hayabusa 2023, जानें सुपर बाइक की कंप्लीट डिटेल

John Abraham Bike Collection में कई सुपर बाइक हैं जिसमें Yamaha R1, Kawasaki ZX-14R, Ducati Diavel का नाम भी शामिल है।

John Abraham की Suzuki Hayabusa की कीमत पिछले वेरिएंट से करीब 2 लाख रुपये ज्यादा है।

Pathaan Film actor John Abraham बहुत बड़े बाइक लवर हैं और बाइकों के प्रति उनका प्यार इस कदर है कि उनके पास सुपर बाइक्स की एक लंबी रेंज मौजूद है। जॉन अब्राहम ने हाल ही में अपने बाइक कलेक्शन को आगे बढ़ाया है जिसमें उनके गैराज में एक नई बाइक की एंट्री हुई है जिसका नाम सुजुकी हायाबुसा (Suzuki Hayabusa) है। John Abraham के फैन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया Suzuki Hayabusa का वीडियो जॉन की फिल्म ‘धूम’ के बाद सुजुकी हायाबुसा (Suzuki Hayabusa) भारतीय बाजार में एक लोकप्रिय नाम बन गई थी और इस सुपर स्पोर्ट्स बाइक को धूम बाइक के नाम से भी पुकारा जाने लगा था। जॉन अब्राहम ने हायाबुसा का लेटेस्ट 2023 मॉडल खरीदा है जिसका वीडियो एक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई John Abraham Suzuki Hayabusa Video में दिखाई दे रहा है कि उनके घर डिलिवर हुई इस सिल्वर कलर वाली सुपर बाइक हायाबुसा की रैपिंग जॉन अब्राहम हटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो चुका है। अगर आप भी जॉन अब्राहम (John Abraham) के फैन हैं या उनको पसंद करते हैं तो यहां जान लीजिए उनकी नई सुपर बाइक सुजुकी हायाबुसा (Suzuki Hayabusa) की कीमत से लेकर इंजन तक हर छोटी बड़ी डिटेल। John Abraham 2023 Suzuki Hayabusa Price जॉन अब्राहम के बाइक कलेक्शन में शामिल हुई सुजुकी हायाबुसा 2023 की शुरुआती कीमत 16.41 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है। इस बाइक का नया मॉडल पुराने वर्जन से करीब 2 लाख रुपये महंगा है। View this post on Instagram A post shared by AsaD JaFc (@asadjafc) John Abraham Suzuki Hayabusa John Abraham 2023 Suzuki Hayabusa Engine सुजुकी हायाबुसा में में 1340cc का इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन मिलता है जो लिक्विड कूल्ड तकनीक पर आधारित इंजन है। यह इंजन 187 bhp और 150 Nm का पीक टार्क पैदा करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। John Abraham 2023 Suzuki Hayabusa Features सुजुकी हायाबुसा में में ऑल न्यू एलईडी लाइट्स, टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल, कॉम्परहैंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स सुईट, 10 लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, 10 लेवल व्हीलिंग कंट्रोल 3 लेवल इंजन ब्रेक कंट्रोल एंड लॉन्च कंट्रोल, 10 ड्राइव मोड सलेक्टर, क्विकशिफ्टर और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

