EV buying guide: Okaya Faast F2T इलेक्ट्रिक स्कूटर, खरीदने से पहले जानें कीमत, रेंज, टॉप स्पीड और फीचर्स

Electric vehicle buying guide में आज जान लीजिए Faast F2T की कंप्लीट डिटेल जिसके बाद आप अपने लिए एक सही विकल्प चुन सकेंगे।

Okaya Faast F2T की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। (फोटो- BIKEDEKHO)

Electric Vehicle Buying Guide: इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का विचार बना रहे हैं मगर अभी तक कोई विकल्प नहीं चुन सके हैं तो यहां जान लीजिए कम बजट में लंबी रेंज वाले स्कूटर की मौजूद रेंज में से ओकाया फास्ट एफ2टी (Okaya Faast F2T) इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो डिजाइन, रेंज, और कीमत के मामले में आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकता है। यहां आप जानेंगे ओकाया फास्ट एफ2टी (Okaya Faast F2T) इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंप्लीट डिटेल जिसमें शामिल है कीमत, रेंज, बैटरी पैक, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल। Okaya Faast F2T कीमत क्या है ओकाया फास्ट एफ2टी इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने 84,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ मार्केट में उतारा है। Okaya Faast F2T बैटरी पैक और मोटर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी ने 72V, 30Ah क्षमता वाला लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है जिसके साथ 1200W वाली बीएलडीसी मोटर को जोड़ा गया है। बैटरी चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है कि नॉर्मल होम चार्जर से इस बैटरी को 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। Okaya Faast F2T राइडिंग रेंज और टॉप स्पीड राइडिंग रेंज को लेकर कंपनी दावा करती है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये स्कूटर 80 से 85 किलोमीटर की रेंज देता है जिसके साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। Okaya Faast F2T ब्रेकिंग और सस्पेंशन सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके इसके दोनों व्हील में ड्रम ब्रेक दिया गया है जिसके साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में डुअल स्प्रिंग लोडेड शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम को दिया गया है। Okaya Faast F2T फीचर्स और स्पेसिफिकेशन ओकाया फास्ट एफ2टी इलेक्ट्रिक स्कूटर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल ओडोमीटर, रिमोट स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट, ती ड्राइव मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट), व्हील्स लॉक, पार्किंग मोड विद लीवर, हजार्ड लाइटिंग, ईबीएस, एलईडी हेड लाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडीट टर्न सिग्नल लैंप, डीआरएलएस और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे फीचर्स को दिया गया है।

