MS Dhoni Classic Cars Collection: महेंद्र सिंह धोनी के पास है क्लासिक कारों का कलेक्शन, जो माही को बनाता है मिस्टर कूल

MS Dhoni Classic Cars में Ford Mustang से लेकर Nissan Jonga तक शामिल हैं जो अब रेयर ऑफ रेयरेस्ट कारों की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं।

MS Dhoni Classic Cars Collection में हाल ही में Land Rover Series Station Wagon शामिल हुई है।

पढें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram