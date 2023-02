MBA Chaiwala Prafull billore: चाय बेचकर प्रफुल्ल बिल्लोरे ने खरीदी डाली 1 करोड़ कीमत वाली Mercedes GLE 300D,जानें कीमत से लेकर टॉप स्पीड

MBA Chaiwala Prafull billore ने Mercedes GLE 300D को खरीदा है जो महज 7.2 सेकंड में ही 0 से100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है।

MBA Chaiwala Prafull billore ने अपनी नई एसयूवी की फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। (PRAFULL BILLORE INSTAGRAM)

MBA Chaiwala के नाम से देशभर में अपनी एक अलग पहचान बना चुके प्रफुल्ल बिल्लोरे (Prafull billore) एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं और इस बार चर्चा उनकी चाय की नहीं बल्कि उनकी उस लग्जरी कार की हो रही है जो उन्होंने चाय बेचकर की गई कमाई से खरीदी है। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने हाल ही में एक BMW GLE 300D लग्जरी एसयूवी को खरीदा है जिसका फोटो और वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम (Instagram)अकाउंट पर शेयर किया है। लग्जरी कार के साथ फोटो शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, “भगवान का आशीर्वाद, परिवार का साथ, सबकी मेहनत और दुनिया भर से लोगो का प्यार और दुआएं। आज Mercedes GLE 300D नये मेहमान के स्वरूप घर आयी। भगवान सबको बहुत तरक़्क़ी दे”। इसके अलावा BMW GLE 300D के साथ और फोटो पोस्ट करते हुए प्रफुल ने लिखा कि, ” जिंदगी धीरे धीरे बदलती जा रही है और इस कैप्शन के साथ एक हार्ट का इमोजी भी लगाया है। View this post on Instagram A post shared by Prafull Billore (@prafullmbachaiwala) MBA Chaiwala Mercedes GLE 300D अगर आप प्रफुल्ल बिल्लोरे (Prafull billore) और उनकी संघर्ष यात्रा को पसंद करते हैं यहां जान लीजिए उस लग्जरी एसयूवी Mercedes GLE 300D की कीमत, इंजन की कंप्लीट डिटेल। Mercedes GLE 300D मर्सिडीज जीएलई 300डी एक लग्जरी एसयूवी है जिसकी शुरुआती कीमत 88 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है और ऑन रोड होने के बाद ये कीमत 1.05 करोड़ रुपये हो जाती है। इस एसयूवी को के तीन वेरिएंट मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं जिसमें पहला 300डी, दूसरा 400डी और तीसरा 450डी है। प्रफुल ने इसका 300डी वेरिएंट खरीदा है। मर्सिडीज जीएलई 300 डी में छह सिलेंडर वाला 3.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 241.38 बीएचपी की पावर और 500 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। बात करें स्पीड के बारे में तो इस लग्जरी एसयूवी की टॉप स्पीड 225 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 7.2 सेकंड में हासिल कर लेती है। Q एमबीए चायवाला 1 महीने में कितना कमाता है?

A MBA चाय वाला के नाम से देशभर में कई फ्रेंचाइजी हैं जिसके लिए एमबीए चायवाला 20 लाख रुपये वार्षिक फीस लेता है। इसके अलावा अहमदाबाद की मेन ब्रांच में चाय बेचकर 17 लाख रुपये तक की कमाई होती है। . Q एमबीए चायवाला कौन था?

A MBA चाय वाला का असली मतलब मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद है और एमबीएस के कॉमन एडमिशन टेस्ट में फेल होने के बाद प्रफुल्ल बिल्लोरे ने चाय बेचनी शुरू की थी जिसके बाद वो देश के टॉप एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित हो चुके हैं। Q एमबीए चायवाला कैसे बना करोड़पति?

A MBA Chaiwala यानि की प्रफुल्ल बिल्लोरे एमबीएस ड्राप आउट हैं जिन्होंने युवा अवस्था में डिग्री छोड़कर चाय बेचने पर फोकस किया और अपनी दिन रात की मेहनत और लगन के चलते वो बहुत कम उम्र में चाय बेचकर करोड़पति बन गए हैं। Q एमबीए चायवाला की कुल संपत्ति कितनी है?

A एमबीए चायवाला यानी प्रफुल्ल बिल्लोरे की नेटवर्थ करीब 4 करोड़ रुपये है। भारत के प्रमुख 22 शहरों और लंदन में उनका आउटलेट है।

