Maruti Suzuki Tour S के पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट की कीमत से लेकर माइलेज तक, यहां जाने हर छोटी बड़ी डिटेल

Maruti Suzuki Tour S को कंपनी ने सबसे ज्यादा डिजाइन के मामले में अपडेट किया है जो अब डिजायर सेडान की तरह नजर आती है।

Maruti Suzuki Tour S को कंपनी ने तीन कलर विकल्पों के साथ मार्केट में उतारा है। (फोटो- MARUTI SUZUKI)

