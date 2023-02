Kiara Advani Car Collection: कियारा आडवाणी के पास हैं Sidharth Malhotra से ज्यादा लग्जरी कारों की रेंज, देखें उनका कार कलेक्शन

Kiara Advani Expensive Cars को पसंद करती हैं जिसके चलते उनके पास लग्जरी कारों की लंबी रेंज मौजूद है जिसमें Audi से लेकर BMW तक की कार शामिल हैं।

Kiara Advani Sidharth Malhotra Wedding 7 फरवरी को राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में होगी। (फोटो- AUDI INSTAGRAM)

Kiara Advani Sidharth Malhotra Wedding का क्रेज सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी दोनों के फैंस के बीच जमकर देखा जा रहा है। लोग इंटरनेट पर बॉलीवुड के इस सेलिब्रिटी कपल की शादी से जुड़ी ख़बरों के अलावा इनकी लाइफ, शौक, वेल्थ सहित तमाम चीजों को सर्च करके पढ़ रहे हैं देख रहे हैं। Kiara Advani Car Collection लेकिन क्या आपको पता है कि किआरा आडवाणी के पास उनके पति Sidharth Malhotra से भी ज्यादा संख्या में लग्जरी कार मौजूद हैं। अगर आप भी कियारा आडवाणी के फैन हैं या उनको पसंद करते हैं तो यहां जान लीजिए Kiara Advani के पास मौजूद लग्जरी कार कलेक्शन की कंप्लीट डिटेल। Kiara Advani Audi A8L सिद्धार्थ मल्होत्रा की दुल्हनिया कियारा आडवाणी के पास सबसे महंगी लग्जरी कार ऑडी ए8एल है जिसकी कीमत 1.34 करोड़ रुपये से लेकर 1.63 करोड़ रुपये के बीच है। ऑडी ए89एल एक लग्जरी सेडान है जिसमें 2995 सीसी का इंजन दिया गया है। यह इंजन 340 पीएस की पावर और 500 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह सुपर कार 5.7 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर लेती है। Also Read लग्जरी कारों के शौकीन हैं Kiara Advani से शादी कर रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा, कुछ ऐसा है इनका कार कलेक्शन Kiara Advani Mercedes-Benz E220D सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी कर रहीं कियारा आडवाणी के पास दूसरी लग्जरी कार भी एक सेडान है जिसका नाम मर्सिडीज बेंज ई220डी है। इस लग्जरी कार की कीमत 73.50 लाख रुपये है। इस लग्जरी सेडान की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। Kiara Advani BMW X5 बीएमडब्ल्यू एक्स5 कियारा आडवाणी के कार कलेक्शन की तीसरी लग्जरी कार है जो कि 5 सीटर एसयूवी है। बीएमडबल्यू एक्स5 की कीमत 79.90 रुपये से लेकर 98.50 लाख रुपये के बीच है। इस एसयूवी की टॉप स्पीड 243 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 4.7 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। Also Read बॉलीवुड के तारा सिंह यानी सनी देओल के पास है Porsche से लेकर Audi तक गदर मचाने वाला कार कलेक्शन Kiara Advani BMW 5 Series 530d M Sport कियारा आडवाणी के पास अगली कार भी बीएमडब्ल्यू की है जिसका नाम बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज 530डी एम स्पोर्ट है। इस लग्जरी कार की कीमत 67.90 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है। इस कार में 2993 सीसी का इंजन दिया गया है जो 261.49 bhp की पावर और 620 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 5.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है।

