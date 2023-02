Hero HF Deluxe Vs Bajaj Platina Compare Report: कम कीमत में किस बाइक से मिलेगी ज्यादा माइलेज, जानें यहां

Hero HF Deluxe Vs Bajaj Platina में यहां जानेंगे इन दोनों बाइकों की कंप्लीट डिटेल जिसमें कीमत से लेकर ब्रेकिंग सिस्टम तक शामिल हैं।

Hero HF Deluxe और Bajaj Platina ब्रेकिंग सिस्टम में एक समान हैं। (फोटो- HERO MOTOCORP, BAJAJ AUTO)

Mileage Bikes की लंबी रेंज मार्केट में मौजूद है जिसे देश के मध्यवर्ग के साथ नौकरी पेशा लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप भी ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक खरीदना चाहते हैं तो यहां जान लीजिए दो पॉपुलर माइलेज बाइकों की कंपेयर रिपोर्ट जो बन सकती है आपके लिए कम बजट में लंबी माइलेज का विकल्प। Bike Compare Report में आज हमारे पास हैं Hero HF Deluxe Vs Bajaj Platina जिसमें आप जानेंगे इन दोनों बाइकों कीमत, इंजन और माइलेज की कंप्लीट डिटेल ताकि आप अपने लिए एक सही विकल्प चुन सकें। Hero HF Deluxe Vs Bajaj Platina कीमत में अंतर हीरो एचएफ डीलक्स बाइक की शुरुआती कीमत 60,308 रुपये से शुरू होती है जो टॉप वेरिएंट में 67,138 रुपये तक जाती है। बजाज प्लेटिना की एक्स शोरूम कीमत 65,856 रुपये है। इन दोनों बाइकों की कीमत के मुताबिक, हीरो एचएफ डीलक्स अपनी विरोधी बजाज प्लेटिना से करीब 5 हजार रुपये सस्ती है। Hero HF Deluxe Vs Bajaj Platina इंजन किसका बेहतर हीरो एचएफ डीलक्स बाइक में 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो 8.02 पीएस की पावर और 8.05 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 4 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। बजाज प्लेटिना में सिंगल सिलेंडर वाला102 सीसी का इंजन दिया गया है। यह इंजन 7.9 पीएस की पावर और 8.03 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 4 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इंजन के मामले में बजाज प्लेटिना का इंजन अपनी विरोधी हीरो एचएफ डीलक्स से थोड़ी बेहतर दिखाई देता है। Also Read Okaya Faast F2T इलेक्ट्रिक स्कूटर, खरीदने से पहले जानें कीमत, रेंज, टॉप स्पीड और फीचर्स Hero HF Deluxe Vs Bajaj Platina माइलेज में कौन है आगे हीरो एचएफ डीलक्स बाइक की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये बाइक 83 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है जबकि बजाज प्लेटिना की माइलेज को लेकर बजाज ऑटो दावा करती है कि ये बाइक 90 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। माइलेज के मामले में दोनों बाइक लगभग एक समान हैं। Also Read 30 हजार देकर मिल जाएगी 350cc वाली रॉयल एनफील्ड हंटर, ये रहा आसान फाइनेंस प्लान Hero HF Deluxe Vs Bajaj Platina ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो हीरो एचएफ डीलक्स में ड्रम ब्रेक के साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं बजाज प्लेटिना में भी ड्रम ब्रेक के साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को जोड़ा गया है। ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में दोनों बाइक एक समान हैं।

