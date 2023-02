Gadar 2 actor Sunny Deol Car Collection: बॉलीवुड के तारा सिंह यानी सनी देओल के पास है Porsche से लेकर Audi तक गदर मचाने वाला कार कलेक्शन

Sunny Deol Car Collection में सुपर कार से लेकर लग्जरी एसयूवी तक शामिल हैं जिसमें एक Bullet Proof SUV भी शामिल है।

Gadar 2 से फिल्मी दुनिया में वापसी कर रहे सनी देओल अक्सर अपनी बुलेट प्रूफ एसयूवी में सफर करते हुए दिखाई देते हैं।

Gadar 2 से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे अभिनेता सनी देओल ( Sunny Deol) इन दिनों अपनी नई फिल्म की शूटिंग में काफी बिजी हैं। गदर 2 फिल्म 22 साल पहले आई गदर एक प्रेम कथा (Gadar: Ek prem Katha) का दूसरा पार्ट है। इस फिल्म में भी सनी देओल अपने जिद्दी जट तारा सिंह के किरदार में गदर मचाने वाले हैं। अपनी दमदार एक्टिंग के अलावा भी सनी देओल कई चीजों के चलते चर्चा में बने रहते हैं जिसमें से एक है उनका कार कलेक्शन। अगर आप भी सनी देओल के फैन हैं या उनको पसंद करते हैं तो यहां जान लीजिए उनका कंप्लीट कार कलेक्शन Sunny Deol Mercedes Benz SL500 गदर 2 अभिनेता सनी देओल (Gadar 2 actor Sunny Deol) के पास मौजूद कारों में पहली कार है मर्सिडीज बेंज एसएल 500 (Mercedes Benz SL500) है जिसकी कीमत 1.15 करोड़ रुपये है। यह एक लग्जरी सेडान है जिसमें 5461 सीसी का इंजन दिया गया है। इस कार की इस लग्जरी कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 0.4 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है। Sunny Deol Audi A8 बीजेपी सांसद सनी देओल (BJP MP Sunny Deol) के गैराज में मौजूद दूसरी कार ऑडी ए8 है जो उन्होंने साल 2017 में लॉन्च के कुछ दिन बाद ही खरीदी थी। ऑडी एए8 की कीमत 1.34 करोड़ रुपये से लेकर 1.63 करोड़ रुपये के बीच है। इस लग्जरी कार में 2995 सीसी का 3.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड वी 6 इंजन दिया गया है। इस सुपर कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार को इस कार के 5.7 सेकंड में हासिल किया जा सकता है। Also Read लग्जरी कारों के मामले में भी किंग हैं शाहरुख खान, Mannat में मौजूद कार कलेक्शन आपके होश उड़ा देगा Sunny Deol Porsche Cayenne जर्मन ऑटोमोटिव कंपनी पोर्श की ये केयेन एक सुपर एसयूवी है जो अपने स्पोर्टी डिजाइन, स्पीड और स्टाइल के लिए पसंद की जाती है। सनी देओल के कार कलेक्शन की ये तीसरी कार है जिसे वो खुद चलाना पसंद करते हैं। पोर्श केयेन की कीमत 1.27 करोड़ रुपये से 1.57 करोड़ रुपये के बीच है। पोर्श केयेन बड़े केबिन स्पेस वाली कार है जिसमें 3996 सीसी का इंजन दिया गया है जो 456 सीसी की पावर और 550 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। इस एसयूवी की टॉप स्पीड 245 किलोमीटर प्रति घंटा है इसके अलावा ये एसयूवी 3.9 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। Also Read मुंबई की चॉल से स्ट्रगल शुरू करने वाले रवि किशन आज हैं कई लग्जरी कारों के मालिक, ऐसा है उनका कार कलेक्शन Sunny Deol Range Rover Autobiography सनी देओल के कार कलेक्शन में मौजूद चौथी कार एक लग्जरी एसयूवी है जिसका नाम रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी है और ये एसयूवी गदर 2 अभिनेता सनी देओल (Gadar 2 actor Sunny Deol)के कार कलेक्शन की सबसे महंगी कार है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (Range Rover Autobiography) की कीमत 2.99 करोड़ रुपये है। यह एक बुलेट प्रूफ एसयूवी है जिसके चलते सनी देओल इसमें सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी एक फुल साइज 5 सीटर एसयूवी है जिसमें 2995 सीसी का इंजन और 909 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इस एसयूवी की टॉप स्पीड 242 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 6.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। Gadar 2 actor and BJP MP Sunny Deol अपनी दमदार पर्सनालिटी की तरह ही सुपर मस्कुलर कारों को पसंद करते हैं जो इनके कार कलेक्शन को देखकर पता चलता है।

