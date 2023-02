Electric Scooter Range tips and tricks: इलेक्ट्रिक स्कूटर की कम रेंज से हैं परेशान ? तो ये 5 आसान टिप्स करेंगे मुश्किल आसान

How to Increase Electric Scooter Range में आज जान लीजिए उन आसान उपायों की कंप्लीट डिटेल जिन्हें फॉलो करने पर आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज गारंटी से बढ़ेगी।

Electric Scooter की कम रेंज से हैं परेशान तो आज ही करें ये 5 काम। फोटो- ATHER ENERGY)

Electric Scooter Range tips and tricks: इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है जिसकी वजह है कम खर्च में लंबी दूरी का तय होना। मगर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के बाद अक्सर लोग अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से मिल रही कम रेंज को लेकर परेशान रहते हैं। अगर आप भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज को बढ़ाना चाहते हैं या आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर कम रेंज दे रहा है तो यहां जान लीजिए उन टिप्स एंड ट्रिक्स की कंप्लीट डिटेल जो आपके स्कूटर से मिलने वाली रेंज को बढ़ा सकते हैं। Electric Scooter ईको मोड में चलाएं इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनियां कई राइडिंग मोड को देती है मगर जिस मैक्सिम रेंज को लेकर कंपनी दावा करती है वो इसकी टेस्टिंग कंपनी ईको मोड में करती है। अगर आप अपने इलेक्ट्रिक स्कटूर को ईको मोड में चलाते हैं तो आपका स्कूटर काफी अच्छी रेंज देगा। तेज स्पीड में चलने पर या स्कूटर की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है और कम रेंज दे पाती है इसलिए अपने राइडिंग स्टाइल में आज ही बदलाव करें और इलेक्ट्रिक स्कूटर को ईको मोड में चलाना शुरू करें। Electric Scooter ओवरलोडिंग न करें हर इलेक्ट्रिक स्कूटर की अपनी वेट लोडिंग कैपिसिटी कंपनी द्वारा तय की गई होती है जिसे लेकर स्कूटर आसानी से चल सकता है। अगर आप स्कूटर पर तय सीमा से ज्यादा वजन लेकर चलते हैं तो इसका सीधा दबाव स्कूटर की बैटरी पर पड़ता है और रेंज कम हो जाती है। इसलिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कम से कम वजन रखें और हो सके तो सिंगल ही सवारी करें इससे आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज बढ़ने में मदद मिलेगी। Also Read Top 5 Low Budget Electric Scooters: 50 हजार से कम में मिलने वाले ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर देते हैं 100 km तक की रेंज Electric Scooter रेड लाइट पर करें ऑफ ज्यादातर लोगों की आदत होती है रेड लाइट पर इंजन ऑफ न करने की क्योंकि लोगों को लगता है कि रेड लाइट पर ऑन इंजन के साथ खड़े होने पर बैटरी ज्यादा खर्च नहीं होती जो एक गलतफहमी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी रेड लाइट पर ऑन रहने पर भी उतनी ही खर्च होती है जितनी चलने के दौरान। इसलिए रेड लाइट चाहें 15 सेकंड की हो या 2 मिनट की वहां खड़े होने पर अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ करें ऐसा करने पर आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज गारंटी से बढ़ेगी। Electric Scooter फास्ट चार्जर के इस्तेमाल से बचें इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ कंपनियों द्वारा नॉर्मल होम चार्जर के अलावा फास्ट चार्जिंग का विकल्प दिया जाता है। फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को जल्दी तो चार्ज करता है लेकिन उतनी ही जल्दी बैटरी हीट भी होती है जिससे उसके ब्लास्ट होने की संभावना भी रहती है। इसलिए बहुत जरूरी हो तो ही फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करें वरना हमेशा नॉर्मल चार्जर का इस्तेमाल करें क्योंकि नॉर्मल चार्जर से चार्ज की गई बैटरी ज्यादा रेंज देती है। Also Read Bajaj Chetak Electric Finance Plan: खरीदना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर ? तो यहां जानें 15 हजार देकर बजाज चेतक को खरीदने का प्लान Electric Scooter टायर प्रेशर हमेशा रखें सही स्कूटर पेट्रोल वाला हो या इलेक्ट्रिक टायर प्रेशर दोनों के लिए जरूरी होता है। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर के टायर में एयर प्रेशर कम होगा तो इसका नेगेटिव असर स्कूटर की रेंज पर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें की हर पांच से सात दिन में पेट्रोल पंप जाकर अपने स्कूटर के टायर प्रेशर की जांच करवाएं और कम या ज्यादा होने पर कंपनी द्वारा तय किए गए सही अनुपात में हवा भरवाएं। इस बात का नियमित तौर पर ध्यान रखने से आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज जरूर बढ़ेगी।

