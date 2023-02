Delhi Mumbai Expressway Highlights: यात्रा करने के पहले जान लीजिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की 10 बड़ी बातें

Delhi Mumbai Expressway के पहले फेज का निर्माण पूरा हो चुका है जिसकी लंबाई 246 किलोमीटर है और इसके निर्माण में 12,150 करोड़ रुपये की लागत आई है।

Delhi Mumbai Expressway पर हर 50 किलोमीटर की दूरी पर एंट्री और एग्जिट गेट हैं जहां टोल ऑटोमैटिक कटेगा।

Delhi Mumbai Expressway के पहले फेज दिल्ली-दौसा-लालसोट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कर दिया है और इस मौके पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari) सहित कई केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद रहे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मोदी सरकार की महत्वकांक्षी परियोजनाओं में से एक है जो अपने अंदर कई विशेषताएं समेटे हुए है। अगर आप भविष्य में दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली का सफर करने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए इस एक्सप्रेसवे की 10 खासियतों की कंप्लीट डिटेल। Delhi Mumbai Expressway Top 10 Highlights Delhi Mumbai Expressway पूरा होने के बाद देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा जिसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर की है। Delhi Mumbai Expressway दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे देश के प्रमुख शहरों को 40 इंटरचेंज की मदद से जोड़ेगा और इस दौरान यात्रा को बेहतर बनाने के लिए 94 साइट सीन की सुविधा को दिया गया है। Delhi Mumbai Expressway पर ऑप्टिकल फाइबर केबल, पाइपलाईन, सौर ऊर्जा एवं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। Delhi Mumbai Expressway पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए निश्चित दूरी पर चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की गई है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से लंबी यात्रा को बिना परेशानी पूरा किया जा सके। Delhi Mumbai Expressway पर जानवरों के चलते हादसों को रोकने के लिए जगह जगह एनिमल पास बनाए गए हैं ताकि आस पास के जानवर बिना एक्सप्रेसवे पर आए इसे पास कर सकें और संभावित हादसों को टाला जा सके। Delhi Mumbai Expressway वर्तमान में 8 लेन वाला है लेकिन इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे 12 लेन का किया जा सकता है। Delhi Mumbai Expressway पर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर एक ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाएगा जहां आपातकालीन स्थिति के दौरान मरीज को हर संभव इलाज दिया जा सके। Delhi Mumbai Expressway की 1386 किलोमीटर की लंबी यात्रा के दौरान आरामदायक यात्रा के लिए पूरे एक्सप्रेसवे पर 93 जगहों पर स्टॉपेज की सुविधा दी गई है। यहां लोग अपने वाहन को पार्क करके आराम के साथ खाने पीने की सुविधाओं का लाभ भी ले सेकेंगे। दिल्ली से मुंबई की यात्रा के बीच में यात्रियों को हर 50 किलोमीटर पर एक स्टॉपेज की सुविधा दी गई है। Delhi Mumbai Expressway पर लोगों का समय बचाने के लिए इसे हाईटेक टोल सिस्टम से लैस किया गया है। यहां गाडियों को बार बार टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। एक्सप्रेसवे पर एंट्री करने के बाद आप जहां से भी एग्जिट करेंगे वहां से किलोमीटर के हिसाब से टोल आपके फास्ट टैग से कट जाएगा। Delhi Mumbai Expressway पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 14,24 किलोमीटर से घटकर 1,242 किलोमीटर हो जाएगी और यात्रा में लगने वाला 24 घंटे का समय घटकर 12 घंटे हो जाएगा। इसके अलावा आज जिस दिल्ली-दौसा- लालसोट स्ट्रेच के शुरू होने पर दिल्ली से जयपुर की यात्रा में लगने वाला 5 घंटे का समय घटकर 3.5 घंटे हो जाएगा।

