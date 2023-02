Delhi Mumbai Expressway: एक बार टैंक फुल करवाने पर दिल्ली से मुंबई पहुंचा सकती है ये SUV, जानें कंप्लीट डिटेल

Delhi Mumbai Expressway की लंबाई 1,242 किलोमीटर है जिसे यहां बताई गई एसयूवी के द्वारा एक बार टैंक फुल करवाने पर पार किया जा सकता है।

Delhi Mumbai Expressway पर निकलने की योजना बना रहे हैं तो इस एसयूवी की कंप्लीट डिटेल भी जान लीजिए जो करती है लंबी माइलेज का दावा।

SUV Segment की बढ़ती डिमांड के बीच तमाम कार निर्माता कंपनियों ने नई एसयूवी को मार्केट में उतार दिया है जिसमें हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। बाजार में मौजूद हाइब्रिड एसयूवी की मौजूदा रेंज में हम बात कर रहे हैं मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara) के बारे में जो अपने डिजाइन, फीचर्स और दमदार माइलेज के चलते पसंद की जाती है। मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara) की माइलेज को लेकर कंपनी द्वारा किया गया दावा अगर सही है तो ग्रैंड विटारा का फ्यूल टैंक एक बार फुल करवाने के बाद Delhi Mumbai Expressway की दूसरी को कवर कर सकते हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara) की कीमत, इंजन, फीचर्स और माइलेज की कंप्लीट डिटेल। Maruti Grand Vitara कीमत क्या है मारुति ग्रैंड विटारा की शुरुआती कीमत 10.45 लाख रुपये से शुरू होती है जो इसके टॉप मॉडल में जाने पर 19.65 लाख रुपये हो जाती है। यहां बताई गई कीमत (एक्स शोरूम,दिल्ली) हैं। Maruti Grand Vitara कितने वेरिएंट हैं मारुति ग्रैंड विटारा को कंपनी ने छह ट्रिम्स के साथ मार्केट में उतारा है जिसमें पहला Sigma, दूसरा Delta,तीसरा Zeta, चौथा Zeta+, पांचवा Alpha और छठा Alpha+ है। इसके प्लस ट्रिम्स में कंपनी ने स्ट्रांग हाइब्रिड का विकल्प दिया है। इसके अलावा Delta और Zeta ट्रिम्स के साथ कंपनी फिटेड सीएनजी किट का विकल्प मिलता है। Maruti Grand Vitara इंजन और ट्रांसमिशन मारुति ग्रैंड विटारा में कंपनी ने 1.5 लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड इंजन और 1.5 लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके अलावा सीएनजी किट के साथ 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 87.83 पीएस की पावर और 121.5 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इन दोनों इंजन के साथ कंपनी 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प देती है। Maruti Grand Vitara माइलेज कितनी है ? माइलेज की बात करें तो कंपनी दावा करती है कि ग्रैंड विटारा Mild-hybrid AWD MT वेरिएंट पर 19.38 किलोमीटर प्रति लीटर और Strong hybrid e-CVT वेरिएंट पर 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। यह माइलेज ARAI द्वारा प्रमाणित की गई है। मारुति सुजुकी द्वारा बताई गई माइलेज को सही मान लिया जाए तो इस एसयूवी में दिए गए 45 लीटर के फ्यूल टैंक को एक बार फुल करवाने पर ये 12.58 किलोमीटर तक चलेगी। अगर आप भविष्य में दिल्ली से मुंबई की यात्रा का प्लान बनाते हैं तो स्ट्रांग हाइब्रिड वाली ग्रैंड विटारा का एक बार टैंक फुल करवाने के बाद 1,242 किलोमीटर लंबे Delhi Mumbai Expressway के जरिए बिना रास्ते में पेट्रोल भरवाए दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। Maruti Grand Vitara फीचर्स क्या मिलते हैं मारुति ग्रैंड विटारा में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइव डिजिटल डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं।

