Delhi Mumbai Expressway: भारत के सबसे लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की पांच जानने योग्य बड़ी बातें

Delhi Mumbai Expressway भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो दो शहरों के बीच यात्रा के समय को आधा कर देता है। यहां जानिए दिल्ली-मुंबई हाईवे के बारे में 5 बातें।

Delhi Mumbai Expressway पर सफर करने से पहले यहां जानें इसकी रोचक बातें।

Delhi-Mumbai Expressway: भारत सरकार ने जिन क्षेत्रों में सबसे शानदार काम किया है उनमें से एक है सड़क परिवहन जिसमें हाल के वर्षों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम किया गया है। जिसमें हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में जिसके पहले स्ट्रैच का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुकी है। Delhi-Mumbai Expressway अपने आप में कई विशेषताएं समेटे हुए है। इस एक्स्प्रेसवे से न सिर्फ दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरियां कम हुई है बल्कि हाइटेक सुविधाओं वाला ये एक्सप्रेसवे यूरोप और अमेरिका में मौजूद एक्सप्रेसवे को टक्कर देता दिखाई पड़ रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी को कम करने के अलावा देश के 45 शहरों को भी इंटरकनेक्ट करेगा। यहां जान लीजिए Delhi-Mumbai Expressway से जुड़ी पांच रोचक बातें। Delhi Mumbai Expressway five big things Delhi-Mumbai Expressway: नई दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, जैसा कि नाम से पता चलता है, राष्ट्रीय राजधानी और देश की वित्तीय राजधानी मुंबई को जोड़ता है। राजमार्ग दिल्ली में डीएनडी फ्लाईवे और महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से शुरू होता है। यह राजमार्ग दौसा, कोटा, वडोदरा और सूरत से होकर गुजरता है। Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1,350 किमी लंबी है। एक्सप्रेसवे दिल्ली (12 किमी), हरियाणा (129 किमी), राजस्थान (373 किमी), मध्य प्रदेश (244 किमी), गुजरात (429 किमी), और महाराष्ट्र (171 किमी) से होकर गुजरता है। इन सभी को डीएनडी-फरीदाबाद-केएमपी (59 किमी) और विरार-जेएनपीटी (92 किमी) में जोड़कर, नई दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1,386 किमी तक होती है। Delhi-Mumbai Expressway: एक्सप्रेसवे के बिना, दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के समय में 24 घंटे लगते हैं। अब एक्सप्रेसवे के पूरा होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में लगने वाला समय घटकर 12 घंटे रह गया है। इसका मतलब है कि सड़क परिवहन दो शहरों के बीच एक दिन में माल पहुंचा सकता है और माल की ढुलाई भी मात्रा की दृष्टि से बढ़ सकती है। Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली और मुंबई के बीच नया एक्सप्रेसवे 8 लेन वाला है और जरूरत भविष्य में इसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें यूटिलिटी, वृक्षारोपण और सुविधाओं के लिए जगह के साथ इन अतिरिक्त लेनों के लिए भूमि आरक्षित की जाएगी। इस लैंड पर एटीएम, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, ईवी चार्जिंग स्टेशन और ईंधन पंप जैसी 93 सुविधाएं होंगी। साथ ही, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का पहला राजमार्ग होगा जहां हर 100 किमी की दूरी पर हेलीपैड और पूरी तरह से सुसज्जित ट्रॉमा सेंटर होंगे। Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला 2019 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रखी थी। 1,00,000 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजना के साथ, निर्माण को कुल 52 निर्माण पैकेजों के साथ 4 खंडों में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्ट्रैज का साइज 8 और 46 किमी के बीच थी।

