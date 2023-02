Datsun redi GO finance plan: 40 हजार देकर मिल जाएगी 20 kmpl माइलेज वाली डैटसन रेडी गो, जानें कंप्लीट फाइनेंस प्लान

Datsun redi GO के बेस मॉडल की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 3,97,800 रुपये है जिसे आप इस प्लान के जरिए आसानी से खरीद सकते हैं।

Datsun redi GO में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। (फोटो- DATSUN)

Hatchback car segment में कम कीमत में ज्यादा माइलेज देने वाली कई कार मौजूद हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं डैटसन रेडी गो (Datsun Redi Go) के बारे में जिसका सीधा मुकाबला अपने सेगमेंट की सबसे कम कीमत वाली कार मारुति ऑल्टो 800 (Maruti Alto 800) के साथ होता है। यहां आप जानेंगे इस डैटसन रेडी गो (Datsun Redi Go) की कंप्लीट डिटेल के साथ इस कार को खरीदने वो आसान फाइनेंस प्लान जिसमें ये कार आप बहुत कम डाउन पेमेंट पर घर ले जा सकते हैं। Datsun Redi Go कीमत क्या है डैटसन रेडी गो की शुरुआती कीमत 3,97,800 रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है और ये कीमत ऑन रोड होने के बाद 4,35,551 रुपये हो जाती है। ऑन रोड कीमत के मुताबिक, इस कार को अगर कैश मोड में खरीदते हैं तो इसके लिए आपके पास 4.35 लाख रुपये का बजट होना चाहिए। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है या इतनी रकम एक साथ खर्च करना नहीं चाहते हैं तो यहां बताए गए फाइनेंस प्लान के जरिए इस कार को महज 40 हजार रुपये की डाउन पेमेंट देकर भी खरीद सकते हैं। Datsun Redi Go फाइनेंस प्लान अगर आपके पास 40 हजार रुपये का बजट है तो फाइनेंस प्लान की डिटेल बताने वाले ऑनलाइन कैलकुलेटर के मुताबिक, बैंक इस कार के लिए 3,95,551 रुपये का लोन अमाउंट जारी कर सकता है। इस लोन अमाउंट पर बैंक 9.8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लेगा। Datsun Redi Go डाउन पेमेंट और मंथली EMI लोन जारी होने के बाद आपको 40 हजार रुपये की डाउन पेमेंट इस कार के लिए जमा करनी होगी और उसके बाद हर महीने 8,365 रुपये की मंथली ईएमआई अगले पांच साल के पीरियड में जमा करनी होगी। फाइनेंस प्लान की डिटेल पढ़ने के बाद आप जान लीजिए डैटसन रेडी गो (Datsun Redi Go) के इंजन, माइलेज और फीचर्स की कंप्लीट डिटेल। Datsun redi GO Engine and Transmission डैटसन रेडी गो में कंपनी ने 799 सीसी का इंजन दिया है। यह इंजन 53.64 बीएचपी की पावर और 72 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। Datsun redi GO mileage माइलेज को लेकर कंपनी दावा करती है कि डैटसन रेडी गो की माइलेज 20.71 किलोमीटर प्रति लीटर है और इस माइलेज को ARAI द्वारा प्रमाणित की गई है। Datsun redi GO Features डैटसन रेडी गो में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स को दिया गया है।

