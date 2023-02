Budget 2023 Nirmala Sitharaman: Modi Govt कर सकती हैं ऑटो सेक्टर के लिए 3 बड़ी घोषणाएं, पढ़ें डिटेल

Nirmala Sitharaman Modi Govt का पांचवा बजट आज पेश कर रही हैं जिसमें ऑटो सेक्टर को लेकर कुछ राहत भरी तीन बड़ी घोषणाओं के होने की उम्मीद है।

Nirmala Sitharaman बजट 2023-24 में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती हैं। (फोटो- ANI)

Budget 2023 Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में कुछ देर बाद 2023-24 के लिए मोदी सरकार का बजट पेश करने वाली हैं जिसमें रेलवे, कृषि, हेल्थ और एजुकेशन के अलावा ऑटो सेक्टर को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। क्या हो सकती हैं वो बड़ी घोषणाएं और क्या होगा उनका प्रभाव यहां पढ़ें कंप्लीट डिटेल। Budget 2023 ऑटो सेक्टर को मिल सकती है बड़ी राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑटो सेक्टर को बजट 2023-24 में बड़ी राहत दे सकती हैं जिसमें टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटी पर कुछ राहत की ख़बर हो सकती है। कोरोनो महामारी के चलते पिछले 3 साल के सुस्त पड़े ऑटो सेक्टर को बूस्ट देने के लिए आज ऑटो सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है ताकि ऑटो सेक्टर को वापस पटरी पर लाया जा सके। Budget 2023 ईवी सेक्टर को मिलेगी सौगात Budget 2023 में निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देश में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को बड़ी सौदात देते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाले टैक्स को कम करते हुए कार कंपनियों को कुछ राहत दे सकती हैं ताकि देश में मोदी सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की परियोजना को जल्द से जल्द पूरे देश में लागू किया जा सके। ख़बर अपडेट की जा रही है…

पढें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram