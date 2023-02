BMW ने 100 साल पूरे होने पर भारत में लॉन्च किया R nineT और R18 का स्पेशल लिमिटेड एडिशन

BMW special limited edition series के तहत लॉन्च की गई दोनों मोटरसाइकल की कंपनी सिर्फ 1,923 का ही प्रोडक्शन करेगी जिसे भारत सहित पूरी दुनिया में बेचा जाएगा।

BMW 100th anniversary R nineT and R18 special editions की बुकिंग पैन इंडिया शुरू कर दी गई है। (फोटो- BMW MOTORRAD)

BMW Motorrad ने अपनी 100वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत में मोटरसाइकिल की एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन रेंज को लॉन्च किया किया है। कंपनी ने जिन दो मोटरसाइकिल को लॉन्च किया गया है उसमें पहली बीएमडब्ल्यू आर नाइनटी 100 इयर्स एडिशन (BMW R nineT 100 Years edition) और दूसरी बीएमडब्ल्यू आर 18 100 इयर्स एडिशन (BMW R18 100 Years edition) है। बीएमडब्ल्यू ने इस स्पेशल लिमिटेड एडिसन के तहत इन दोनों बाइकों की ग्लोबली 1,923 यूनिट को बनाया गया है। BMW special limited edition series की कीमत कितनी है बीएमडब्ल्यू आर नाइनटी 100 इयर्स एडिशन (BMW R nineT 100 Years edition) को 24 लाख रुपये और बीएमडब्ल्यू आर 18 100 इयर्स एडिशन (R 18 100 Years edition) को 25.90 लाख रुपये की (एक्स शोरूम, कीमत) के साथ लॉन्च किया गया है। BMW special limited edition series बीएमडब्ल्यू आर नाइनटी 100 इयर्स एडिशन (BMW R nineT 100 Years edition) और बीएमडब्ल्यू आर 18 100 इयर्स एडिशन (R 18 100 Years edition) दोनों ही बाइकों के लिए भारत में बुकिंग विंडो ओपन कर दी गई है। ग्राहक कंपनी की वेबसाइट या बीएमडब्ल्यू डीलरशिप पर जाकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। BMW R nineT 100 Years edition बीएमडब्ल्यू आर नाइनटी 100 इयर्स एडिशन को कंपनी ने एक यूनिक पेंट स्कीम के साथ पेश किया है जिसके साथ क्रोम फिनिश वाले फ्यूल टैंक को लगाया गया है। इस कलर स्कीम में ग्राहकों को ब्लैक और व्हाइट ड्यूल पिनस्ट्राइप का विकल्प मिलता है। इसके अलावा दोनों बाइकों को घुटने के पैड और 100 ईयर की बैजिंग के साथ पेश किया गया है। इस बाइक की सीट को ब्लैक और ऑक्सब्लड डुअल-टोन फिनिश के साथ डिज़ाइन किया गया है। BMW special limited edition series में क्या है खास लिमिटेड एडिशन के तहत लॉन्च की गई इन दोनों बाइकों में कंपनी के मौजूदा मॉडल 719 वाले कंपोनेंट्स को दिया गया है जिसमें 719 वाले क्लासिक व्हील दिए गए हैं जो एनोडाइज्ड ब्लैक रिम रिंग वाले हैं। बाइक में 719 वाला शैडो मिल्ड पार्ट्स पैकेज को भी जोड़ा गया है। इसमें पैकेज में मिल्ड सिलेंडर हेड कवर, इंजन हाउसिंग कवर, सीट होल्डर्स, ऑयल फिलर प्लग शामिल हैं। इसके अलावा 719 शैडो II मिल्ड पार्ट्स पैकेज को भी दिया गया है जिसमें एडजस्टेबल हैंड लीवर और फुटरेस्ट सिस्टम, पिलियन शामिल हैं। BMW special limited edition series इंजन और पावर बीएमडब्ल्यू आर नाइनटी 100 इयर्स एडिशन में 1170 सीसी का इंजन दिया गया है जो एयर और ऑयल कूल्ड तकनीक वाला फ्लैट ट्विन बॉक्सर इंजन है। यह इंजन 107 बीएचपी की पावर और 116 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। बीएमडब्ल्यू आर 18 100 इयर्स एडिशन की बात करें तो इसमें 1,802 सीसी ट्विन सिलेंडर बॉक्सर इंजन मिलता है। यह इंजन 90 बीएचपी की पावर और 158 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स को दिया गया है। इस लग्जरी बाइक की टॉप स्पीड 180 किमी प्रति घंटा है।

