रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 से ज्यादा है इस CNG कार की माइलेज, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक पूरी डिटेल

Royal Enfield Super Meteor 650 की माइलेज 30 किलोमीटर प्रति लीटर है जबकि यहां जिस हैचबैक की जानकारी आप पढ़ेंगे वो इससे ज्यादा माइलेज का दावा करती है।

Best mileage CNG कार पेट्रोल पर भी 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।

