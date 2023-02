Honda City Facelift Pre Booking: 2023 होंडा फेसलिफ्ट की बुकिंग शुरू, जानें लॉन्च से लेकर इंजन और फीचर्स की डिटेल

2023 Honda City Facelift में कंपनी माइल्ड और स्ट्रांग हाइब्रिड तकनीक को दे सकती है।

Honda City Facelift को कंपनी चार वेरिएंट और दो पावरट्रेन के साथ लॉन्च कर सकती है। (प्रतिकात्मक फोटो- HONDA)

Honda Cars भारत के घरेलू मार्केट में अपनी प्रीमियम सेडान कार होंडा सिटी का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है। मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनिंदा होंडा डीलरशिप पर इस नई सेडान की बुकिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। कंपनी ने इस फेसलिफ्ट अवतार को डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के मामले में अपडेट किया है जिसका टीजर भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। 2023 Honda City Facelift बुकिंग हुई शुरू रिपोर्ट्स के मुताबिक, होंडा सिटी फेसलिफ्ट के लॉन्च से पहले इसकी बुकिंग को होंडा कार्स की चुनिंदा डीलरशिप पर लिया जाने लगा है। इस बुकिंग के लिए 20 से 25 हजार रुपये का टोकन अमाउंट लिया जा रहा है। हालांकि होंडा की तरफ से होंडा सिटी 2023 की प्री बुकिंग के बारे में अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। 2023 Honda City Facelift कब होगी लॉन्च ? कंपनी ने इस सेडान के लॉन्च को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी है मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कार को मार्च 2023 के आखिरी हफ्ते में पेश किया जा सकता है। 2023 Honda City Facelift में जुड़ेंगे कुछ नए फीचर होंडा सिटी फेसलिफ्ट में कंपनी जिन फीचर्स को अपडेट करने वाली है उसमें नए डिजाइन वाली लेदर सीट्स, डुअल टोन इंटीरियर,10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑल वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। 2023 Honda City Facelift डिजाइन ये हो सकते हैं बड़े बदलाव डिजाइन की बात करें तो Honda City 2023 के फ्रंट में नए डिजाइन का बंपर और क्रोम ग्रिल को जोड़ा जाएगा। हेडलाइट के डिजाइन में बदलाव करते हुए इसे एलईडी बनाया जा सकता है और इसके साथ एलईडी डीआरएल और फॉग लैंप को जोड़ा जाएगा। रियर साइड में कंपनी नए डिजाइन का रियर बंपर और जेड डिजाइन वाली एलईडी टेल लाइट्स को जोड़ सकता है। इसके अलावा टेल गेट के डिजाइन को एयरोडायनेमिक डिजाइन के हिसाब से भी डिजाइन किया जा सकता है। 2023 Honda City Facelift कैसा होगा इंजन रिपोर्ट्स के मुताबिक, होंडा सिटी 2023 को कंपनी दो इंजन विकल्पों के साथ मार्केट में उतार सकती है जिसमें कंपनी माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रांग हाइब्रिड का विकल्प दे सकती है। हाइब्रिड तकनीक आने के बाद इस सेडान की माइलेज के और बेहतर होने की उम्मीद है। होंडा सिटी में मिलने वाले इंजन में पहला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन माइल्ड हाइब्रिड और दूसरा 1.5 लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड हो सकता है। पहला 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन 119 बीएचपी की पावर और 145 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। पहले इंजन के साथ कंपनी 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दे सकती है मगर स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन के साथ 7 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को दिया जा सकता है। 2023 Honda City Facelift कीमत क्या होगी होंडा कार्स की तरफ से इस सेडान की कीमत के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रीमियम सेडान को 12 से 15 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ मार्केट में उतारा जा सकता है।

