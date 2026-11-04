ऑस्ट्रेलियाई ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म कैनवा ने बुधवार को बताया कि एक दशक में पहली बार विकास दर धीमी होने के कारण, कंपनी में पुनर्गठन किया जा रहा है। इससे 1,271 नौकरियां प्रभावित होंगी, जो कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 22% है।

सिडनी स्थित यह कंपनी उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है, जिन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या कम की है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह सेक्टर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) में हो रहे तेजी से बदलावों और बदलती व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल रहा है।

कंपनी की को-फाउंडर और CEO मेलानी पर्किन्स ने कहा कि इन बदलावों से कैनवा के संगठनात्मक ढांचे टीमों के स्थान और कर्मचारियों की ज़रूरतों में बदलाव आएगा।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, कैनवा अपनी प्रोडक्ट, ग्रोथ और प्लेटफ़ॉर्म टीमों को मिलाकर एक ही ‘प्रोडक्ट संगठन’ बना रही है। इसका उद्देश्य काम के हस्तांतरण को कम करना और टीमों को उनके काम की अधिक जिम्मेदारी सौंपना है।

कंपनी जवाबदेही और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रबंधन के स्तरों को सरल बना रही है और कई भूमिकाओं को एक साथ मिला रही है।

कैनवा सिडनी को अपनी कई प्रोडक्ट टीमों का मुख्य केंद्र बनाने की योजना बना रही है और कुछ कर्मचारियों को दूसरी जगह जाने के लिए कहेगी। जनवरी से, हाइब्रिड मॉडल पर काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों को सप्ताह में दो से तीन दिन ऑफिस आना होगा।

कैनवा नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को कैसे कर रहा है सपोर्ट?

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कर्मचारियों को भेजे मेमो में कन्फर्म किया कि Canva छोड़ने वाले हर व्यक्ति को कम से कम छह महीने की सैलरी मिलेगी, जिसमें कानूनी हक भी शामिल हैं, भले ही स्टाफ मेंबर कहीं भी हो।

मेमो में आगे कहा गया, “पिछले साल शामिल हुए लोगों के लिए एक साल की वेस्टिंग क्लिफ को हटा दिया गया है।”

जिन कर्मचारियों पर असर पड़ेगा, उन्हें बारह महीने तक लगातार हेल्थकेयर कवरेज मिलेगा (उन देशों में जहां कैनवा पहले से ही यह देता है)। बदलाव से प्रभावित कर्मचारियों को खास करियर सपोर्ट दिया जाएगा।

इसमें वन-ऑन-वन ​​कोचिंग, इंटरव्यू की तैयारी में मदद और एक साल का लिंक्डइन प्रीमियम शामिल होगा। सभी प्रभावित कर्मचारियों को अपना कैनवा मैकबुक रखने का मौका मिलेगा।

कंपनी की टैलेंट एक्विजिशन टीम का एक बड़ा हिस्सा लोगों को उनके रिज्यूमे रिव्यू करने और इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने में भी मदद करेगा ताकि वे अपनी अगली पोटेंशियल जॉब ढूंढ सकें।

इसके अलावा, कंपनी कैनवा कलेक्टिव फंड लॉन्च कर रही है जो उन कर्मचारियों को 10,000 डॉलर का ग्रांट देगा जो अपना खुद का वेंचर शुरू करना चाहते हैं।

CEO मेमो में कहा गया, “चाहे कोई बिज़नेस शुरू करना हो या अपनी लोकल कम्युनिटी के लिए कुछ काम का करना हो, यह फंड उन आइडिया को ज़मीन पर उतारने में मदद करने के लिए बनाया गया है।” “इन बदलावों के तहत जो भी लोग जा रहे हैं, उनके पास 14 दिसंबर तक अपनी दिलचस्पी दिखाने का समय होगा, और वे जो भी बनाएंगे, उसमें हम कोई ओनरशिप या इक्विटी नहीं लेंगे।”

कैनवा ने इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स और बड़े इंडस्ट्री नेटवर्क के साथ एक ऑप्ट-इन टैलेंट डायरेक्टरी को एक्टिवली शेयर करने का भी वादा किया है, जिससे जाने वाले कर्मचारियों को नई भूमिकाओं से जुड़ने में मदद मिलेगी।

“बारह महीने की कैनवा केयर, जिसमें यह कवरेज परिवार के सदस्यों को भी दिया जाएगा,” को भी प्रभावित कैनवानॉट्स को दिए जाने वाले ऑफर की लिस्ट में शामिल किया गया था।

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नेटफ्लिक्स में बड़े पैमाने पर छंटनी होने जा रही है। कंपनी अपने करीब 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। कुल कर्मचारियों के मुकाबले यह संख्या करीब 6% है। साल 2022 के बाद यह पहली बार है, जब कंपनी इतने बड़े स्तर पर छंटनी कर रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…