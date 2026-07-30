Candere Hurun India Women Leaders List 2026: भारत में महिलाएं अब सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि सोशल सेक्टर, खेल, मीडिया और साहित्य जैसे कई क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। इसी बदलाव की तस्वीर 2026 की कैंडेरे हुरुन इंडिया विमेन लीडर्स लिस्ट में देखने को मिली है। इस साल लिस्ट में देश की 117 प्रभावशाली महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें मीना बिंद्रा, सुधा मूर्ति और पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं।

पिछले साल जहां यह लिस्ट 9 कैटेगरी में 97 महिलाओं तक सीमित थी, वहीं इस बार इसे बढ़ाकर 12 कैटेगरी में 117 महिलाओं को जगह दी गई है। खास बात यह है कि इनमें से 98 महिलाएं सेल्फ-मेड हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। लिस्ट में शामिल महिलाओं की कुल वैल्यूएशन करीब 39 लाख करोड़ रुपये है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव और योगदान को दर्शाती है।

आइए, अब उन महिलाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने अलग-अलग कैटेगरी में शीर्ष स्थान हासिल किया।

मीना बिंद्रा – इंडियन फैशन और लाइफस्टाइल

BIBA की फाउंडर मीना बिंद्रा इस कैटेगरी में टॉप रहीं। उन्होंने भारत में एथनिक वियर को नई पहचान दिलाई।

तुषारा शंकर – सोशल चेंज मेकर्स

ल्यूपिन की CSR प्रमुख तुषारा शंकर सोशल चेंज मेकर कैटेगरी में पहले स्थान पर रहीं।

रजनी बेक्टर – हार्टलैंड फाउंडर्स

Mrs. Bector’s Food Specialities की फाउंडर रजनी बेक्टर इस कैटेगरी की टॉप लीडर रहीं।

वैशाली निगम सिन्हा – न्यू इकोनॉमी

ReNew Foundation की चेयर वैशाली निगम सिन्हा न्यू इकोनॉमी कैटेगरी में नंबर-1 रहीं।

सुनीता रेड्डी और प्रीता रेड्डी – वेटरन्स

Apollo Hospitals की सुनीता और प्रीता रेड्डी ने संयुक्त रूप से वेटरन्स कैटेगरी में टॉप किया।

अवनि लेखरा – ओलंपिक/पैरालंपिक

तीन पैरालंपिक मेडल जीत चुकीं अवनि लेखरा इस कैटेगरी में पहले स्थान पर रहीं।

सुधा मूर्ति – लेखक

लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति लेखकों की कैटेगरी में टॉप रहीं।

अनन्या बिड़ला – सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

अनन्या बिड़ला ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया।

फेय डिसूजा – इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट

वरिष्ठ पत्रकार फेय डिसूजा अपनी कैटेगरी में सबसे ऊपर रहीं।

कनिका गुप्ता शोरी – स्टार्टअप फाउंडर्स

Square Yards की को-फाउंडर कनिका गुप्ता शोरी स्टार्टअप फाउंडर्स कैटेगरी में टॉप रहीं।

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अगर अगस्त 2026 में आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। इस महीने रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा कई त्योहारों और क्षेत्रीय अवसरों पर भी अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

अगर आपको चेक जमा करना है, ड्राफ्ट बनवाना है, पासबुक अपडेट करानी है या कोई दूसरा ब्रांच वाला काम है, तो पहले से छुट्टियों की जानकारी होने से बेवजह बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…