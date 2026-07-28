कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नया ई-पोर्टल बनाया है। यह पोर्टल कर्मचारियों को उनके पुराने या बंद पड़े ईपीएफ अकाउंट का पता लगाने और उनमें जमा पैसे को उनके एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) में ट्रांसफर करने या अकाउंट को ऑनलाइन सेटल करने में मदद करेगा।

यह इस वजह से काफी अहम है क्योंकि नौकरी बदलने के वजह से हजारों EPF सब्सक्राइबर्स के कई पीएफ अकाउंट बन जाते हैं। इनमें से कई अकाउंट बंद पड़े रहते हैं क्योंकि या तो सदस्य उनके बारे में भूल जाते हैं या उन्हें अपने मौजूदा यूएएन से जोड़ने में मुश्किल होती है।

यह जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 27 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

ईपीएफओ का नया ई-पोर्टल

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कि क्या सरकार सदस्यों को पुराने ईपीएफ अकाउंट की पहचान करने, उन्हें ट्रैक करने और अपने यूएएन से जोड़ने में मदद करने के लिए कोई ई-पोर्टल शुरू करने पर विचार कर रही है, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि पोर्टल पहले ही बनाया जा चुका है।

मंत्री ने कहा, “ईपीएफओ ने एक ई-पोर्टल बनाया है। यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो सदस्यों को अपने बंद पड़े अकाउंट को ट्रैक करने के लिए आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन की सुविधा देता है। इससे वे सुरक्षित रूप से अपने पुराने पीएफ अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें अपने एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) में ट्रांसफर कर सकते हैं या सेटल करवा सकते हैं।”

एक ही UAN के बावजूद कई EPF अकाउंट क्यों बन जाते हैं?

अक्सर कर्मचारी अपने करियर के दौरान कई बार नौकरी बदलते हैं। हर बार जब वे किसी नए एम्प्लॉयर के साथ जुड़ते हैं, तो उसी UAN के तहत एम्प्लॉयर के संस्थान से जुड़ा एक नया PF अकाउंट बनाया जा सकता है। कुछ मामलों में (खासकर पुराने रिकॉर्ड में या जहां केवाईसी जानकारी अधूरी थी) पिछले पीएफ अकाउंट लिंक नहीं हो पाते या बंद पड़ जाते हैं।

नतीजतन, कई सब्सक्राइबर्स लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुज़रे बिना अपनी जमा प्रोविडेंट फंड बचत को एक्सेस नहीं कर पाते हैं।

नया बनाया गया पोर्टल आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन और डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा देकर इस प्रक्रिया को आसान बनाने का लक्ष्य रखता है।

कैसे काम करेगा नया EPFO ​​ई-पोर्टल?

सरकार के जवाब के अनुसार, यह पोर्टल सदस्यों को ये सुविधाएं देता है:

– पुराने या इनऑपरेटिव EPF अकाउंट को ट्रैक करना।

– आधार का इस्तेमाल करके खुद को ऑथेंटिकेट (सत्यापित) करना।

– सुरक्षित तरीके से अपने पुराने PF अकाउंट को एक्सेस करना।

– बैलेंस को अपने एक्टिव UAN में ट्रांसफर करना।

– योग्य पुराने PF अकाउंट को डिजिटल रूप से सेटल करना।

इसका मकसद सदस्यों को EPFO ​​ऑफिस जाने या ऐसे अनुरोधों के लिए कई फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत को कम करना है।

क्या यह पोर्टल उन सदस्यों की भी मदद करेगा जिन्हें अपने पुराने PF अकाउंट नंबर याद नहीं हैं?

संसद में पूछे गए सवालों में से एक यह था कि क्या सरकार पोर्टल का दायरा बढ़ाकर उन सदस्यों को भी शामिल करने की योजना बना रही है जिन्हें अपने पुराने अकाउंट आइडेंटिफिकेशन नंबर याद नहीं हैं या जिनके पास वे उपलब्ध नहीं हैं।

सरकार का जवाब छोटा और स्पष्ट था।

इसमें कहा गया, “फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।”

इसका मतलब है कि अभी तक, खास तौर पर उन सदस्यों के लिए पोर्टल का दायरा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है जो अपने पुराने अकाउंट आइडेंटिफिकेशन नंबर याद नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं।

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