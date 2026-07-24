इथेनॉल पिछले कुछ समय में देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल है। इसमें से एक यह है कि क्या देश में अभी भी बिना इथेनॉल या 10% इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल खरीदा जा सकता है? हाल ही में सरकार ने इन्हीं सवाल के जवाब दिया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले प्रीमियम ग्रेड के पेट्रोल, जैसे इंडियन ऑयल का XP100, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर100 और भारत पेट्रोलियम का स्पीड100, बिना इथेनॉल मिलाए ही आपूर्ति किए जाते रहेंगे।

सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को मौजूदा 20% से अधिक बढ़ाने की संभावना से भी इनकार किया है और कहा है कि बाजार में E0 (शुद्ध पेट्रोल) या E10 ग्रेड को फिर से लाने की कोई योजना नहीं है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि ये उच्च-प्रदर्शन वाले ईंधन, जिनमें इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विशेष योजक तत्व मिलाए जाते हैं, देश में पेट्रोल की कुल बिक्री का केवल 0.5% हिस्सा हैं।

इनकी कीमत लगभग 160 रुपये प्रति लीटर है, जबकि नियमित इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) वर्तमान में 102.12 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

क्या उपभोक्ता E0 या E10 पेट्रोल खरीद सकते हैं?

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों ने सरकार को सूचित किया कि उनके आउटलेट्स पर बिकने वाले सामान्य पेट्रोल में वर्तमान में 20% इथेनॉल होता है। हालांकि, E0 (जिसमें इथेनॉल नहीं होता) और E10 (जिसमें 10% इथेनॉल होता है) फिलहाल खुदरा दुकानों पर नहीं बिक रहे हैं।

जवाब में कहा गया, “व्यापक परीक्षण के बाद ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा वैज्ञानिक रूप से मान्य और स्वीकृत होने के कारण, E0/E10 पेट्रोल पर वापस लौटने का कोई प्रस्ताव नहीं है।”

इसमें यह भी कहा गया कि एक लाख से अधिक खुदरा दुकानों पर E0, E10 और E20 के लिए अलग-अलग आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने से लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री और हैंडलिंग लागत में वृद्धि होगी।

क्या है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के नियम?

सरकार के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत, सार्वजनिक और निजी तेल विपणन कंपनियों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% तक इथेनॉल मिश्रित मोटर स्पिरिट की आपूर्ति करना अनिवार्य कर दिया गया है। मिश्रित ईंधन को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करना होगा।

इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2026 से नए अधिसूचित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का न्यूनतम अनुसंधान ऑक्टेन नंबर (RON) 95 होना अनिवार्य है।

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देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का दायरा लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा व प्रदूषण कम करने के अहम उपाय के रूप में देख रही है। यही वजह है कि एथेनॉल उत्पादन और एथेनॉल ब्लेंडिंग दोनों पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 तक भारत की एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़कर 1,953 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष हो चुकी है।

लेकिन आखिर एथेनॉल क्या होता है, इसे किन फसलों से बनाया जाता है। आइए समझते हैं…