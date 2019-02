Union Budget 2019-20 India: इसी साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। लिहाज मोदी सरकार ने अपना अंतिम बजट संसद में पेश किया। बजट में किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा और आयकर दाताओं समेत सभी वर्ग के लोगों के लिए कई लोकलुभावन वादे किए गए। फिलहाल बजट पर एक्सपर्ट्स अपनी अलग-अलग राय बना रहे हैं। लेकिन इस बजट के पेश होने से पहले भी इसपर खूब चर्चा हुई। सदन के पटल पर आने से पहले एक सवाल सबके मन में था कि बजट कैसा होगा?

इसी सवाल पर कुछ RAP सॉन्ग भी बनाए गए। RAP सॉन्ग ‘अपना बजट आएगा’ इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ है। कई लोग इंटरनेट पर इस सॉन्ग को RAP अंदाज में दोहराते नजर आए। इस गाने की कुछ लाइनें मसलन – ‘अपना बजट आएगा…सिम्पल सा ये दिन अहम हो जाएगा..तो क्या लगता है…? यह बजट अपने फेवर में आएगा या फिर अपनी ही जेब को खाली कराएगा’ काफी जबरदस्त हैं। इस गाने में किसान, मजदूर, गैस, पेट्रोल और महंगाई के बारे में भी चर्चा की गई है।

कुछ और लोगों ने भी इस सॉन्ग को गाया है।

First time ever I have tried any rap song !

” BUDGET 2019″ – RAP SONG#Budget #Budget2019 #rap #rapsong #myrjtushar #radio @MYFMIndia pic.twitter.com/CgYq3ac2xV

— Myrj Tushar (@myrjtushar) January 30, 2019