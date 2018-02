Budget 2018 India : बजट पर हुआ सवाल तो चुप्पी साध मुस्कुराते रहे राहुल, पत्रकार ने कहा-समझेंगे तब बोलेंगे?

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार( 1 फरवरी) को संसद में मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। संसद भवन से बाहर निकलने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से पत्रकारों ने प्रतिक्रिया जाननी चाही। राहुल ने पत्रकारों के सवाल सुने जरूर मगर चुप्पी साधकर सिर्फ मंद-मंद मुस्कुराते रहे। फिर कुछ भी कहे-सुने बगैर वे गाड़ी में बैठकर संसद परिसर से चले गए। राहुल का यह रवैया जहां टीवी चैनलों पर बहस का विषय रहा, वहीं सोशल मीडिया पर भी आम हो या खास लोग, सभी राय जाहिर करते नजर आए।

वरिष्ठ टीवी पत्रकार अजीत अंजुम ने राहुल गांधी का संबंधित वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ‘राहुल गांधी से रिपोर्टर बजट के बारे में पूछते रह गए लेकिन नहीं बोले। हर सवाल पर मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गए। समझेंगे तब बोलेंगे?’ ट्विटर यूजर नागेंद्र सिंह ने अजीत अंजुम के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा- ‘रणदीप सुरजेवाला जी लिखकर देंगे तब बोलेंगे।’ जतन आचार्य ने लिखा- ‘जब तक कोई समझाएगा नहीं कि क्या बोलना है, कैसे बोलेंगे ?

भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय ने कहा- ‘हर गंभीर बहस या मुद्दे पर राहुल गांधी के पास कुछ कहने को नहीं होता, यह गंभीर मामलों पर उनकी समझ की कमी को दर्शाता है ।’

Every time there is a serious debate or issue, Rahul Gandhi has nothing insightful to offer… Reflects his lack of understanding of critical issues. https://t.co/kKTsbJESn0

