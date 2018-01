बजट सत्र: सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की नसीहत पर एनसीपी सांसद ने दिया तीखा जवाब

संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार (28 जनवरी) को सभी राजनीतिक दलों को बजट सत्र को सार्थक बनाने के लिये रचनात्मक माहौल बनाने की अपील की । संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के लोकसभा और राज्यसभा के सदन के नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सभी राजनीतिक दलों की ओर से उठाये गए मुद्दों को पूरी प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि सभी राजनीतिक दलों को बजट सत्र को सार्थक बनाने के लिये रचनात्मक माहौल बनाना चाहिए। पीएम मोदी की नसीहत पर विपक्ष की ओर से कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। एनसीपी नेता तारिक़ अनवर ने पीएम पर तंज कसा और कहा कि सिर्फ एक फिल्म को लेकर देश में आतंक का माहौल बनाया गया और प्रशासन चुपचाप बैठा रहा। द टेलिग्राफ के मुताबिक तारिक अनवर ने कहा, ‘महज एक फिल्म को लेकर आतंक और खौफ पैदा किया गया, प्रशासन चुपचाप बैठा रहा, यह बड़ी नाकामी है।’ बता दें कि 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म पद्मावत के खिलाफ गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में जबर्दस्त प्रदर्शन हुए, कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

This #BudgetSession is important. The world is optimistic about India. Agencies like World Bank & IMF have been giving an optimistic opinion of the country: PM Modi pic.twitter.com/aah5Xe44vX

We should make use of our system of parliamentary committees and discuss aspects of the #Budget. We should think about the well-being of rural India, farmers, Dalits, tribal communities and labourers: PM Modi pic.twitter.com/x7GOFNI3RI

— ANI (@ANI) January 29, 2018