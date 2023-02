Budget 2023: अपने घर का सपना देख रहे लोगों को FM ने दी गुड न्यूज! PM Awas के लिए बजट में किया बंपर इजाफा

बता दें कि आवास योजना में योग्य लोगों की लिस्ट बनाते समय देखा जाता है कि जिन्हें पक्के मकान दिए जा रहे हैं उनके पास कोई मोटर युक्त दुपहिया या तिपहिया वाहन तो नहीं है। इसके अलावा इस योजना में पात्रता के लिए कई अन्य मानक तय किए गए हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Budget 2023 Update: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने एक फरवरी 2023 को संसद में बजट 2023 (Budget 2023 in Hindi) पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। इसमें वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए बजट को पहले के मुकाबले 66 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पीएमएवाई (Pradhanmantri Awas Yojna) के लिए बजट को बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। Budget 2023 में 66 फीसदी की वृद्धि काफी अहम: बता दें देश की जनता का किफायती घर मुहैया कराने की केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत सीतारमण ने बजट 2022-23 में 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया था। ऐसे में एक फरवरी को पेश हुए बजट में 66 फीसदी की वृद्धि काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इस साल का बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, ऐसे में अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले पेश हुए इस बजट को केंद्र सरकार के मद्देनजर भी अहम माना जा रहा है। Also Read Budget 2023: एक और साल मुफ्त राशन, 80 करोड़ गरीबों को मिलेगा लाभ, जानें बजट की 10 बड़ी बातें मालूम हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हर वित्त वर्ष में अलग-अलग लक्ष्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाते हैं। इन आवासों के लिए पात्रता की बात करें तो इसमें गरीब परिवारों को पक्के मकान आवंटित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को आवास दिया जाता है जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं। वहीं केंद्र सरकार ने पिछले साल वादा किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों को पूरा किया जाएगा। बजट 2023 के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने 2023-24 में पूंजीगत खर्च को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। जो कि जीडीपी का 3.3 प्रतिशत होगा। गौरतलब है कि वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में बजट 2023-24 पेश करने के दौरान कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बाद भी भारत ने अच्छी आर्थिक वृद्धि हासिल की है और इसलिए विश्व ने उसे एक आकर्षक स्थल माना है। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने जुलाई, 2019 में वित्त मंत्री का पद संभाला था, उसके बाद से उनका यह पांचवां पूर्ण बजट है।

